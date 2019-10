Több mint 10 milliós kártérítést követel Rékasi Károly a vétkes sofőrtől

A börtönt megúszta a vétkes, de Rékasi Károly komoly kártérítést kér motorbalesete okozójától.

A tárgyalás október 24-én folytatódott, korábban a vádlott maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset okozása miatt 6 hónap szabadságvesztést kapott, ám az ítéletet egy év 6 hónapra felfüggesztette a bíróság. Most a börtönbüntetést is elengedték a vádlottnak, kártérítést azonban köteles fizetni a színésznek - számolt be a Bors.

A kiesett keresete és az egészségkárosodása miatt akár több mint tízmillió forintos kártérítést fizethet a vétkes sofőr.

A színész 2015. június 30-án szenvedett baleset: motorkerékpárral igyekezett megelőzni az autóval előtte haladó R. Miklóst, a két gépjármű ütközése nyomán a színész lába négy helyen törött el, többször kellett műteni, komplikációk is felléptek. A hírek szerint egyik lába centikkel lett rövidebb, ugyanakkor a sérülése maradandósága kapcsán felmerült, hogy talán túl korán kezdte el terhelni a sérült végtagot.

