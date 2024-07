Sokkban Budapest: így áll most az Árpád-hídon történt gázolás ügye

Napra pontosan egy éve történt, hogy egy 34 éves férfi, aki egy csaknem 700 lóerősre feltuningolt Mercedest vezetett halálra gázolt egy 26 éves kerékpárost az Árpád hídon. A tragédia akkor történt, amikor a sofőr két BMW-vel versenyzett, jelentősen túllépve a sebességhatárt. Az ügy fejleményeiről a 24.hu érdeklődött.

Az Árpád-hídi gázolást egy spontán kialakult verseny okozta, amelyben a Mercedes sofőrje elvesztette az irányítást a jármű felett, áttörte a szalagkorlátot, és elütötte a szabályosan közlekedő biciklistát, aki kettős végtagvesztést szenvedett és a kórházba szállítás után elhunyt.

A sportautó sofőrjét letartóztatták, ám tavaly októberben szabadlábra helyezték, és bűnügyi felügyelet alá került nyomkövetővel a lábán. A bíróság később enyhített a felügyeleti intézkedéseken, így a férfi már szabadon mozoghat Budapest közigazgatási határain belül. Mint azt a portál megtudta, a vádlott most a Főügyészségnél fellebbezett további enyhítés reményében.

A nyomozás továbbra is folyamatban van, és egyelőre nem emeltek vádat. A rendőrség szerint a Mercedes legalább 137 km/h sebességgel haladt, bár a megengedett sebesség a hídon csak 70 km/h.

A baleset idején a Mercedes menetstabilizátora ki volt kapcsolva, és a hatóságok azt is vizsgálják, hogy a feltuningolt autók közül bármelyik esetében felmerül-e illegális teljesítménynövelés gyanúja. A Mercedes sofőrje beismerte a gyorshajtást, de tagadta, hogy versenyzett volna. Azt állította, hogy azért gyorsított, mert a mögötte lévő BMW túl közel került hozzá. A sofőr korábban már többször is balesetet okozott, és 13 büntetőpontja volt, ami miatt már figyelmeztetést is kapott.

A rendőrség által közzétett videón látható, ahogy a Mercedes az ütközés után felborul, és körülbelül 70 métert pörög a tetején, mielőtt nekiütközik az egyik BMW-nek. A hatóságok még vizsgálják, hogy a BMW-sofőr magatartása okozott-e tartós károsodást a Mercedes vezetőjének, illetve hogy a balesethez hozzájárultak-e a járművek illegális tuningolása.

A baleset komoly társadalmi felháborodást váltott ki, olyannyira, hogy a baleset miatt a közlekedési szabályok is módosultak.