Hihetetlen siker: újabb magyar filmes nyert Oscar-díjat, ezt a munkáját ismerték el

Mihalek Zsuzsa, a Szegény párák díszletberendezője elnyerte az Oscar-díjat a legjobb produkciós tervezés kategóriában Shona Heath és James Price brit látványtervezővel együtt a Los Angelesben megrendezett, idei 96. Oscar-díjátadó ceremónián. Az elismerést Mihalek Zsuzsa nevében is Shona Heath és James Price vette át a Dolby Színház színpadán.

Az Alasdair Gray skót író regénye nyomán Jórgosz Lánthimosz rendezésében Magyarországon forgatott Szegény párákat 11 Oscarra jelölték. A Frankenstein-variáció tavaly a velencei filmfesztiválon debütált, ahol a legjobb film és rendezés díját is megkapta. Mihalek Zsuzsa februárban a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) díját is elnyerte munkájáért.

Érdekesség, hogy két éve ugyanebben a kategóriában nyert berendezőként Sipos Zsuzsanna is. 2022-ben azonban az Oscar-gála szervezői úgy döntöttek, hogy több technikai kategóriában a díjat nem élőben, hanem időben elcsúsztatva adják át, így Sipos győzelmét a helyszíni újságírók hamarabb megtudták, mint azok, akik a gálát otthon nézték.

Ők lettek az idei nyertesek

Mihalik Zsuzsa mellett természetesen idén is sokan kapták meg a világ legrangosabb filmes elismerését, íme a díjazottak:

Legjobb film: Oppenheimer

Legjobb női főszereplő: Emma Stone (Szegény párák)

Legjobb férfi főszereplő: Cillian Murphy (Oppenheimer)

Legjobb női mellékszereplő: Da'Vine Joy Randolph (Téli szünet)

Legjobb férfi mellékszereplő: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Legjobb rendező: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Legjobb dokumentumfilm: 20 nap Mariupolban

Legjobb nemzetközi film: Érdekvédelmi terület

Legjobb operatőr: Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)

Legjobb vágás: Oppenheimer

Legjobb betétdal: What Was I Made For (Barbie)

Legjobb production design: Szegény párák

Legjobb hang: Érdekvédelmi terület

Legjobb filmzene: Oppenheimer

Legjobb adaptált forgatókönyv: Amerikai irodalom (Cord Jefferson)

Legjobb eredeti forgatókönyv: Egy zuhanás anatómiája (Justine Triet és Arthur Harari)

Legjobb vizuális effektek: Godzilla Minus One

Legjobb animációs film: A fiú és a szürke gém

Legjobb rövid animációs film: War is over

Legjobb rövid dokumentumfilm: The Last Repair Shop

Legjobb jelmez: Szegény párák

Legjobb haj és smink: Szegény párák

Legjobb rövidfilm: Henry Sugar csodálatos története