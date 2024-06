Rengeteg magyar család kaphat így pénzt vissza: könnyú igényelni, egyre többen élnek vele

A hazai egészségpénztári statisztikák alapján a férfiak jelentős összegeket költenek egészségügyi ellátásokra és szűrésekre, valamint az önsegélyező szolgáltatásokkal is segítik a családi költségvetést.

Az Eurostat adatai szerint Magyarországon a nők születéskor várható élettartama 2023-ban 80,1 év, míg a férfiaké mindössze 73,6 év volt. A férfiak élettartama más uniós országokban is általában rövidebb, amit a szakértők a rákbetegségeknek való nagyobb kitettséggel is magyaráznak: a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2023-as Egészségügyi Országprofiljában megállapította, hogy hazánkban a férfiak esetében a vezető rákdiagnózis a prosztatarák (az új esetek 21 százaléka), amelyet a tüdő- és a vastagbélrák (18-18 százalék) követ.

A párizsi székhelyű nemzetközi gazdasági szervezet úgy becsülte, hogy 62 ezer új megbetegedésből 32 ezer sújtja a férfiakat, 100 000 emberből pedig 786 férfi és 528 nő lehet rákbeteg – és mindkét szám meghaladja a vonatkozó uniós átlagot. Magyarországon 2020-ban a megelőzhető halálozás három vezető oka közül az egyik a tüdőrák (18 százalék), az összes halálozásnak pedig 19 százaléka rákbetegség miatt következett be. Ezért is fontos, hogy minél többen tudjanak igénybe venni minél széleskörűbb egészségügyi szolgáltatásokat.

Az OTP Egészségpénztár adatai szerint 2023-ban a férfiak 8,2 millió forintot költöttek a kifejezetten a férfiakat érintő betegségek kezelésére, vagyis az andrológiai eljárásokkal kapcsolatosan szolgáltatásokra. Bár nem kizárólag férfiak veszik igénybe, de az urológiai szűrésekre is több mint 56 millió forintot fordítottak az egészségpénztári tagok, ahogy az úgynevezett “menedzserbetegségeket” érintő szűrésekre is sokat költöttek az egészségtudatos pénztártagok: a tavalyi évben bő 25 millió forintot fizettek ki ilyen vizsgálatokra az OTP Egészségpénztár tagjai.

Az egészségügyi kiadásokon túl az OTP Egészségpénztárnál elérhető önsegélyező szolgáltatások révén is segíthetik az apák a családi kasszát: lakáshitel törlesztésekre 2023-ban több, mint 815 millió forintot, míg beiskolázási támogatásra 33 millió forintot használtak fel a tagok egyenlegükből.

„A születéstől az időskorig tudjuk támogatni a családokat az egészségpénztári termékkel és a széles szolgáltatási palettával, amelyhez jelenleg évi maximum 150 ezer forintos adó-visszatérítés is kapcsolódik. A fentieken kívül akár gyermeknevelési, valamint gyermekgondozási támogatásra is költhetik a tagok az adó-visszatérítésüket és a legalább 180 napja elérhető egyenlegüket. Azt látjuk, hogy egyre nagyobb összegeket fordítanak férfi pénztártagjaink családi szolgáltatásokra is, az egészségügyi kiadásokon kívül. Ezt támasztja alá, hogy míg 2023 első negyedévében az önsegélyező szolgáltatásokra több mint 200 millió, addig 2024 azonos időszakában már több mint 266 millió forintot költöttek” - hangsúlyozta Budai József, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója.

Fontos időben kapcsolni

Európa több országában is problémát jelent a túlsúlyosság. Magyarországon a lakosság több mint fele küzd tartósan a kilókkal, ami számos betegséghez vezethet. Szűrővizsgálatokkal, mozgásgazdag életmóddal, egészséges étrenddel azonban elkerülhető a betegség. Éppen ezért sokan örülnek annak, hogy egy törvénymódosítás értelmében akár szűrővizsgálatokra is kötelezően behívhatóak legyenek az emberek Magyarországon.