Lemaradtál az Oscar-gáláról? Semmi gond: itt nézheted vissza még 24 napon át

Tegnap este, azaz magyar idő szerint ma hajnalban átadták a 96. Oscar-gála arany szobrait Los Angelesben. Aki lemaradt volna a közvetítésről, annak sem kell elszomorodni, ugyanis ma estétől elérhető lesz a Disney+-on egy 90 perces visszanézhető, összevágott verzió, reklámszünetek és a vörös szőnyeges bevonulás nélkül. A visszanézhető műsor 24 napon keresztül lesz elérhető a platformon.

Átadták 2024-ben az amerikai filmakadémia elismeréseit: a 96. Oscar-gála nagy győztese Christopher Nolan Oppenheimere volt 7 díjjal. Nolannek a filmakadémia a rendezés díját is odaítélte, így két Oscarral távozhatott a ceremóniáról. Az atombomba atyjáról, J. Robert Oppenheimerről forgatott film főszereplője, Cillian Murphy a legjobb színész kategória Oscar-szobrát nyerte el. Az életrajzi filmben Lewis Strauss-t, az amerikai Atomenergia Bizottság egykori elnökét játszó Robert Downey Jr. a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díját kapta. Az Oppenheimerért Hoyte van Hoytema szerezte meg a legjobb operatőr díját, és Jennifer Lame, a film vágója is díjazott lett. A legjobb filmzene mezőnyben szintén az Oppenheimer nyert: a zeneszerző Ludwig Göransson második Oscarját vihette haza.

Az Alasdair Gray skót író regénye nyomán forgatott Szegény párák 11 jelöléséből végül négyet váltott díjra, köztük a produkciós tervezés kategóriában. Az Oscar-gálán Mihalek Zsuzsa nevében is Shona Heath és James Price vette át a díjat. A Szegény párák a maszk és haj, valamint a jelmez kategóriában is nyert. Holly Waddigton jelmeztervező a díjat átvéve elismeréssel emlékezett meg a magyarországi forgatásról is. A Szegény párák főszerepéért kapta meg a legjobb színésznő Oscarját Emma Stone.

A legjobb női mellékszereplő díját Da'Vine Joy Randolph, a Téli szünet sztárja vehette át. Az Érdekvédelmi terület című brit film kapta a legjobb nemzetközi film Oscarját. Jonathan Glazer, az Auschwitzban forgatott holokausztdráma rendezője a díjat megköszönve elmondta, hogy a koncentrációs tábor parancsnokáról szóló filmjével az erőszak természetét akarta bemutatni. A legjobb eredeti forgatókönyv Oscar-szobrát Justine Triet és Arthur Harari vehette át az Egy zuhanás anatómiája című filmért. A legjobb adaptált forgatókönyv díját pedig az American Fiction írója, Cord Jefferson kapta.

A legjobb dokumentumfilmért járó elismerést a 20 nap Mariupolban alkotóinak ítélte oda a filmakadémia. A rövid dokumentumfilm díját a The Last Repair Shop kapta. A kisjátékfilm kategória győztese a Henry Sugar csodálatos története lett a ceremónián, amelyen a film alkotója, Wes Anderson nem volt jelen. A legjobb hangért járó Oscart Tarn Willers és Johnnie Burn vehette át az Érdekvédelmi területért. A legjobb filmdal Oscarját Billie Eilish és fivére, Finneas O'Connell kapta a Barbie What Was I Made For című számáért, amelyet a ceremónián élőben elő is adtak. A látványeffektus díjáért a Godzilla Minus One stábja vonult a színpadra.

A legjobb animációs film Oscarját Mijazaki Hajao A fiú és a szürke gém című alkotásának ítélték oda, a legjobb rövid animációs film díját pedig a John Lennon és Yoko Ono zenéje ihlette War is Over! című produkció kapta. A gála házigazdája Jimmy Kimmel volt, aki már negyedszer tért vissza ebben a szerepben. A díjátadók között szerepelt Steven Spielberg és Al Pacino is, akit állva üdvözöltek a sztárok.