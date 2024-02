Ilyen biztosításokat köt magára a magyar elit: nekik semmi sem drága, egy sérülés 10 milliókat érhet

Bár a világ legnagyobb sportolói, leghíresebb zenészei forintban akár milliárdokra is biztosítják kenyérkereső testrészeiket, addig Magyarországon nem igazán van piaca az ilyen exkluzív biztosításoknak. Igaz, ennek ellenére az itthon működő biztosítók is ki tudják azért elégíteni a különlegesebb kéréseket. Egy jól kereső focista akár itthon is kaszálhat 10 millió forintot úgy, hogy nem a legkomolyabb, de azért maradandó lábsérülést szenved. Az összegek persze mindig attól függnek, mennyire súlyos egy sérülés, illetve hogy mekkora biztosítási összeg.

Híres sportolók, de híres előadóművészek is brutális biztosításokat képesek kötni azokra a testrészeikre, amikből gyakorlatilag megélnek. A Forma1 korábbi világbajnoka, Fernando Alonsónak például 14 millió dolláros (kb. 5 mrd forint) biztosítása van az ujjaira, de két súlyos csuklósérülés után a híres teniszező Venus Williams is 15 millió dollára biztosította csuklóit. Azt is tudni lehet, hogy amikor Cristiano Ronaldo 2009-ben a Real Madridhoz került a csapat 90 millió font biztosítást kötött a sztár lábára, mindezt a 80 milliós igazolási ár felett. Ezek azonban mind eltörpülnek Lionel Messi biztosításától, amit a lábára kötött. Tavalyi adatok szerint ez nem kevesebb, mint 750 millió eurós (kb. 290 milliárd [!] forint, ami azért nem semmi.

Persze nem csak sztársportolók, de más hírességek is előszeretettel biztosítják kenyéradó testrészeiket. Miley Cyrus például 1 millió dollárra biztosította a nyelvét, de olyan hírességek mint Bruce Sprinsteen vagy India egyik legnagyobb sztárja, Lata Mangeshkar is kötött biztosítást a hangjára. Sőt, tudni lehet azt is, hogy Adnan Saminak, a világ egyik leggyorsabb billentyűsének is van biztosításra a kezére. Jól látszik tehát, hogyha valakinek a megélhetése múlik rajta, és van és mit a tejbe aprítania, akkor nem feltétlenül a biztosítást fogja elspórolni. A legnagyobb sztárok biztosításai kapcsán mi is kíváncsiak voltunk arra, Magyarországon mennyire van piaca az ilyesféle exkluzivitásokra.

Exkluzív biztosítások Magyarországon

A tapasztalatunk az, hogy a hazai piac rendkívül kicsi az ilyen jellegű egyedi igények fedezetbe vonásához

- summázta gyakorlatilag a teljes magyarországi helyzetre vonatkozó meglátásait a Generali, aki bár hozzátették, náluk ha ilyen jellegű egyedi igény merül fel egy ügyfél részéről, akkor azt javasolják neki, hogy a biztosító meglévő termékportfóliójából válasszon. Olyan termékük ugyanis, ami akár egy lábra, kézre vagy hangra nyújtana biztosítást nincsen.

Az Alfa lapunknak azt mondta az ilyen biztosításokkal kapcsolatba, hogy időnként igényként találkoznak olyna kéréssel, hogy egy sebész vagy egy hegedűművész a kezére szeretne kötni biztosítást. Olyan típusú termékkel azonban, amely kifejezetten egy testrészre nyújt védelmet, ők sem rendelkeznek, mégis ki tudják szolgálni az igényeket.

Egyrészt baleseti rokkantságra szóló kiegészítő biztosításokkal szerezhető ilyen típusú védelem, de kínálunk 30 kritikus betegségre szóló biztosítást is, ahol a végtagok, a látás, a hallás elvesztése esetén is kap biztosítási védelmet az ügyfelünk

- tájékoztatták lapunkat. A biztosító utána is számolt nekünk egy esetleg példa kapcsán: tételezzük fel, hogy egy NB I-es focista 50 millió forint biztosítási összeggel köt egy baleseti rokkantságra szóló kiegészítő biztosítást. Fontos tudni, hogy mivel az ő tevékenysége kockázatosabb, mint egy átlagos ügyfélé, plusz díjért vállalja a biztosító ezt a védelmet. Majd egy edzésen, vagy meccsen súlyosan megsérül a sportoló, melynek kapcsán esetleg sor kerül műtétre is, aztán következik a rehabilitáció.

Egy év elteltével megvizsgálja az orvos, hogy megállapíthassák, milyen mértékű a maradandó károsodás, a lábának bizonyos funkciói milyen mértékben szűkültek be. Szerencsés esetben mondjuk csak 20%-os a maradandó egészségkárosodás, ez esetben az 50 millió forintos biztosítási összeg 20%-a, vagyis 10 millió forint kifizetés jár ügyfelünknek. Természetesen súlyosabb esetben magasabb, könnyebb sérülésnél alacsonyabb szolgáltatás várható.

Az Alfa elárulta azt is, hogy életbiztosításhoz választható kiegészítő biztosításokkal szerezhető meg ilyesféle védelem. Alig van olyan szerződéskötés, ahol a baleseti rokkantságra szóló kiegészítő ne kerülne az ajánlatba, hiszen az otthonunkban, a munkahelyünkön is szerezhető komolyabb sérülés, tehát mindenki számára ajánlott ez a fedezet.

Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy akinek a keze vagy a lába jelenti a megélhetése alapját, magasabb biztosítási összeget választ. Meglévő ügyfeleinknek pedig a tartam során is van lehetőségük ilyen jellegű kiegészítőkkel teljessé tenni biztosítási védelmüket

- tették hozzá.

Az Allianz, hasonlóan az eddigiekhez, a bevezetőben említett típusú balesetbiztosításokkal nem rendelkezik, de amennyiben filmprodukcióban vesz részt a bárzongorista mint mellékszereplő vagy reklámfilmben szerepel a sztárfocista, érdemes említést tenni például a filmbiztosításról, ami számos érdekességet tartalmazhat. Így például a biztosítónak van például filmprodukció-biztosítási konstrukció a filmgyártásban résztvevők részére összeállított csomagrendszerű komplex biztosítás, aminek egyik eleme azokra az esetekre nyújt fedezetet, ha filmprodukcióban kiemelt szerepeket betöltő személyek, pl. a főszereplők, a rendező, az operatőr vagy a forgatás szempontjából fontos személyzet, így statiszták, sminkesek, magasszinten képzett technikusok, kaszkadőrök balesete, halála vagy munkaképtelenséget okozó megbetegedése miatt a forgatás folyamata megszakad, és ez a forgatás teljes elmaradását, félbeszakadását vagy elhalasztását eredményezi.

Az ezzel kapcsolatban felmerülő forgatáskiesési veszteségeket és többletköltségeket fedezheti tehát a biztosítás. További kiegészítő fedezet keretében arra is kiterjedhet a biztosítás, ha a fenti személyek azért nem tudnak részt venni a forgatáson, mert közvetlen hozzátartozóikkal történik váratlan és tragikus esemény. Érdemes tudni, hogy a magyarországi gyártások adókedvezménye miatt is népszerű ez a szolgáltatás itthon. A biztosítási összegeket minden esetben a filmprodukció költségvetése adja, és a gyártás teljes folyamatára szól, az előkészítéstől az utómunkákig terjedően. A biztosítási díj tartamdíj, azaz erre a határozott időtartamra (a gyártási terv szerinti forgatási napokra) számított.

A filmprodukció-biztosítás keretében leggyakrabban az eszköz és kellékbiztosítások kapcsán nyújtottunk szolgáltatást. A forgatáskiesés biztosítási fedezetek körében a főszereplők megbetegedése eredményezett legtöbb esetben elhalasztást vagy újraforgatást

- számolt be a biztosító.További érdekesség az is, hogy a biztosító globálisan a 19. század vége óta biztosító filmgyártásokat kezdve a korai néma komédiáktól például a Bond sorozat minden filmjéig.

Megkeresésünkre az Union is arról tájékoztatott, hogy a bevezetőnkben szereplő konkrét extrabiztosításokkal nem foglalkoznak, így a balesetbiztosításban nincs lehetőség speciális balesetbiztosítás megkötésére, testrészekre, például operaénes hangjára, focista lábára, zongorista kezére. Viszont azt elárultak, hogy korábban kötöttek csoportos sportbiztosítást, amelyben a biztosítottak a játékengedéllyel, versenyzői licence-el rendelkező sportolók voltak, és a kockázatviselés a sportági versenyekre, edzésekre, a versenyekre való felkészülésre, edzőtáborokra és az ezekre történő utazásra terjedt ki.

A fedezetek között volt az általános fedezeteken (halál, maradandó egészségkárosodás, gyógyulási támogatás, csonttörés, kórházi ápolás, műtét) kívül egy játékképtelenség is, ami arra terjedt ki, hogy egy előre meghatározott összeget fizettünk, ha a biztosított baleset miatt egy mérkőzésen nem tudott részt venni és emiatt jövedelem kiesése származott. Mindezeken felül az Union is beszámolt arról, hogy forgatásokra (film, reklám) is rendszeresen kötnek biztosításokat limitált balesetbiztosítási fedezetekkel, amik normál csoport fedezetek.

(Címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA)