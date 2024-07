Hatalmas változás élesedett ma a budapesti közlekedésben: gigabírság járhat, ha erre nem figyelsz

A biztosítás igazolását mindig magunknál kell tartanunk, és a bérlésnél is tudnunk kell, hogy arra a járműre kötöttek-e biztosítást.

Mától, július 16-tól kötelező a biztosítás megléte azokra a rollerekre, amelyek képesek a 25 km/h feletti végsebességre, vagy ha 14 km/h feletti a tervezett sebesség és 25 kilogrammnál nagyobb súlyú a jármű - írja az Infostart.

Egy közúti ellenőrzés során az e-roller tulajdonosának be kell mutatnia a biztosítás meglétét igazoló iratot, valamint a bérlés esetén is a használónak kell arról meggyőződnie, hogy a bérelhető jármű rendelkezik biztosítással. A biztosítási alkuszok tapasztalata az, hogy a rolleresek többsége évente akár tízezer forint alatt is találhatnak biztosítási ajánlatot.