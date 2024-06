Indul a foci-Eb, mindenki tűkön ülve várja: ezzel a kiadással azonban sokan nem is számolnak

A héten Magyarország részvételével induló labdarúgó-Európa-bajnokságra utazók kifejezetten erre az alkalomra szóló utasbiztosítást is köthetnek. Ezek egyebek mellett a meccsről való esetleges késésekre, az alkoholos állapotban történt balesetekre is fedezetet nyújtanak - közölte a Netrisk. A Netrisk saját adataiból egyébként kiderül az is, hogy az idén - az év első öt hónapjában - 18 százalékkal több utasbiztosítást kötöttek a külföldre utazó magyarok, az átlagdíj pedig 6 százalékkal 9900 forintra emelkedett.

Sűrű napok várnak a focikedvelőkre, hiszen június 14-én kezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság Németországban, amelyen a magyar válogatott is részt vesz. A meccsekre várhatóan sok magyar drukker utazik, számukra több biztosító külön az Európa-bajnokságra összeállított utasbiztosítási csomagokat kínál – derül ki a Netrisk összeállításából.

Különleges biztosításokkal várják az Eb-t- „Bár az európai egészségbiztosítási kártya (EHIC) érvényes Németországban, de tanácsos inkább a széles körű védelmet jelentő utasbiztosítást kötni. Az utasbiztosítás megléte nemcsak abban tud segíteni, hogy szükség esetén megfelelő orvosi ellátásban részesüljön valaki, hanem abban is, hogy poggyászkésés, járatkésés esetén is anyagi kárpótlást kaphasson” - mondta Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezetője.

Besnyő Márton hozzátette, hogy az Európa-bajnokságra kínált utasbiztosítási csomagok között van olyan is, amelyik a meccsről való esetleges késés esetére nyújt kártérítése, de olyan konstrukciót is választhatnak az utazók, amely abban az esetben is segít, ha betegség miatt nem tud valaki elutazni a meccsre. Emellett mérsékelt alkoholfogyasztást követően történt balesetekre is fedezetet nyújthatnak, ami kivételes, hiszen alapesetben általában ilyen helyzetekre nem minden utasbiztosítás nyújt kártérítést. Természetesen az ittas vezetés tiltott magatartás még az Európa-bajnokság alatt is. Szintén kivételes lehetőséget kínál az az Európa-bajnokságra dedikált utasbiztosítás is, amely a magyar válogatott továbbjutása esetén kedvezményesen meghosszabbítható. Az, aki autóval indul neki az útnak, ingyenes gépjármű-asszisztencia szolgáltatást is választhat.

Lendületben az utasbiztosítások

A Netrisk a saját adatai alapján közölte azt is, hogy az idén bővülés látható az utasbiztosításoknál. Az év első öt hónapjában ugyanis 18 százalékkal nőtt a megkötött utasbiztosítások száma az előző év azonos időszakához képest. Az átlagdíj ezzel párhuzamosan 6 százalékkal 9900 forintra emelkedett. A Netrisk adataiból kiderül az is, hogy nyáron ennél magasabb átlagdíjak várhatóak, tekintettel arra, hogy hosszabb utazásokra kötik meg az biztosításokat a turisták. Tavaly

nyáron 12 700 forint volt az átlagdíj és jellemzően 7 napra szóltak a biztosítások. A legnépszerűbb célpont volt Horvátország, a második helyen volt Olaszország, a harmadikon pedig Görögország. Ezek alapján érthető, hogy a múlt nyáron megkötött utasbiztosítások többsége tengerparti utazásról szólt, a legtöbben pedig autóval vágtak neki a nyaralásnak.

Segít a ratingrendszer a döntésben

A biztosítók tehát többféle utasbiztosítási csomagot kínálnak, különböző kiegészítő szolgáltatásokkal, a díjak pedig eltérőek. Nem mindegy, hogy milyen utazásról van szó, más utasbiztosítás kell egy hétvégi városlátogatáshoz, egy tengerparti nyaraláshoz vagy extrém sporthoz. Éppen ezért érdemes körülnézni a palettán és a legmegfelelőbb ár/érték arányú biztosítást választani a vakációhoz.

A Netrisken egy úgynevezett ratingrendszer is segíti a döntést, ez azt jelenti, hogy a piacon elérhető biztosítókat meghatározott szempontok szerint rangsorolták, illetve a felhasználók véleményét is látják az érdeklődők.

Miért kössünk utasbiztosítást?

Az utasbiztosítások elengedhetetlenek a biztonságos, gondtalan utazáshoz, különösen a váratlan események és balesetek esetén. A legkevésbé sem érdemes éppen ezen spórolni: mindössze napi néhány száz forintért elérhető termékekről van szó, miközben baj eseten akár több tízmillió forintos költségeket vállalnak át az ügyfelektől. Legújabb cikkünkben összegyűjtöttük milyen konkrét esetekkel találkoztak a biztosítok.