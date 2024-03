Négyzetméterenként súlyos milliókat bukhatnak ezek a magyar lakástulajok: erre nem készültek fel

Meszlényi Tamás Link a vágólapra másolva

Nemrég a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy a Magyarországon jelenleg aktív lakásbiztosítások óriási többsége, közel 90 százaléka alulbiztosított. Az alábbiakban a legfrissebb lakáspiaci adatok segítségével bemutatjuk, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban – Budapesten kívül számos vidéki nagyvárosban is rengeteg olyan ingatlan lehet, amely bár papíron biztosított, a gyakorlatban négyzetméterenként akár több százezer forintnyi vagyon „csúszik ki” a szerződésben lévő biztosítási összegből. A cikkben bemutatásra kerülő becsléseink szerint könnyű szerrel lehetnek olyan lakásbiztosítási szerződések, melyek biztosítási összege akár több tízmillió forinttal marad el a biztosított ingatlan tényleges helyreállítási költségétől. Magyarán – sok tulajdonosnak hiába van biztosítása, baj esetén maximum a keletkezett kár részleges térítésére számíthat.

