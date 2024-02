Milliónyi magyar kap most a fejéhez: ha ezt nem intézik el, brutális pénzeket bukhatnak pillanatok alatt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Még el sem kezdődött, máris működik a márciusra meghirdetett, jó előre beharangozott lakásbiztosítási kampánya: az elképzelés működik, ugyanis jelentősen megmozdult a piac. A CLB független biztosítási alkusz online oldalán végzett kalkulációk alapján most úgy látszik, már meg is lehet a nagy nyertes, és azok a cégek is, amelyek a kampány végéig a legtöbb ügyfelet veszíthetik majd. Az alkusz oldalán az ügyfelek átlagosan 35 700 forintos éves díjjal kalkulált szerződést kötöttek. Az MNB Fogyasztóbarát Otthonbiztosításának aránya máris 22 százalék és folyamatosan növekszik.

Mint ismert, egy új kormányrendelet értelmében március 1. és 31-e között bárki felmondhatja, lecserélheti a lakásbiztosítását, függetlenül attól, hogy mikor van az évfordulója. A CLB biztosítási alkusz online felületén jó pár hete elérhetőek a márciusi kampány akciós ajánlatai, ezért már most, az első ezer megkötött új lakásbiztosítás és a csaknem tízezer kalkulációs történetet elemezve az látszik, hogy a KÖBE lehet a nagy nyertes, ugyanis az alkusz oldalán kötött szerződések 26 százalékát viszi – ismertette a kampány beélesítése előtti helyzetet Németh Péter, kommunikációs igazgató. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A CLB az oldalon látható ügyfélmozgás alapján úgy látja, hogy jelenleg a második helyen a Groupama áll 19, harmadik az Uniqa 11 százalékkal és pillanatnyilag a KH biztosító a negyedik. A kötések mellett azt is meg lehet figyelni, hogy mely társaságoktól „köt el” a legtöbb ember. Most úgy tűnik, hogy a három régi nagy biztosító, az Allianz, a Generali és az Alfa - az Aegon jogutódja - veszíti el a legtöbb ügyfelet. Németh Péter elmondta, hogy már az átlag díjak alakulása is látszik, ez jelenleg évente 35 724 forint, míg otthonukat négyzetméterenként átlagosan 473 ezer forintra biztosítják. Érdekes biztató jelenség, hogy a CLB oldalán az ügyfelek 25 százaléka maga adja meg az ingatlan becsült négyzetméterenkénti értékét, a többség a CLB vagy a biztosítók által javasolt minimum árat választja. Fontos, hogy egyre több legyen a tudatosan biztosító ügyfél és egyre kevesebb az alulbiztosított ingatlan, hiszen egy nagyobb kár esetén csak egy jó biztosítás fedezheti a veszteség anyagi pótlását – szögezte le Németh. A szakértő szerint ez az új kampány nagyon meg fogja mozgatni és meg is osztja majd a biztosító társaságokat, ugyanis talán most először látszik egyértelműen, hogy az érdekeik nagyon eltérőek. Vannak olyan régebbi nagy cégek, amelyek a magyarországi lakásbiztosítási állomány csaknem 70 százalékát birtokolják. Ez elsősorban azért alakult így, mert korábban felvásárolták vagy megörökölték az egykor nagy állományokkal rendelkező régi magyar biztosítókat, mint például az Állami Biztosítót, a Providenciát vagy a Hungária Biztosítót – magyarázta a szakértő. Németh Péter emlékeztet a Magyarországon jellemző passzív biztosítási kultúrára: az ügyfelek többsége miután egyszer megköti a szerződést, többet nem, vagy csak nagyon ritkán törődik annak árával, tartalmával, a korábban biztosított érték aktuálisra való frissítésével sem. Ez a magatartás volt az egyik ok, ami az MNB Fogyasztóbarát Otthonbiztosításának (MFO) létrehozásához vezetett. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Ez persze nem jelenti azt, hogy a régi biztosítások mindegyike rossz vagy túlzottan elavult lenne, hiszen komoly szakértelemmel rendelkező társaságok felügyelik, és gondozzák is azokat – szögezte le Németh. A CLB szakértője szerint egyébként van már a piacon jó néhány újabb, működő és szintén megfelelő biztosító társaság, amely nagyon szeretné magához átcsábítani ezeknek a passzív ügyfeleknek a jó részét. A verseny mindig jót tesz egy piacnak, főleg, ha nemcsak árban, de tartalomban is rivalizálnak a biztosítók.

Címlapkép: Getty Images

