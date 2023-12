Ez várna a magyar utazókra a prágai mészárlás nyomán: rengeteg pénzt bukhat, aki erre nem figyel

A tegnapi prágai tragédia egész Európát megrázta. Eddig legalább 15-en veszítették életüket egy ámokfutó gaztette miatt. Ha a helyiek drámája nem volna elég, Prága különösen népszerű úticél a magyarok körében is. Sőt, kifejezetten olyan európai ország, ahová ősszel, sőt télen is szívesen utaznak hétvégére családok, baráti társaságok. Éppen ezért a sokkoló szerencsétlenség kapcsán kíváncsiak voltunk, vajon a biztosítók milyen káreseményeket fizetnek egy átlagos utasbiztosítás kapcsán. Rossz hírünk van, az ehhez hasonló terrorcselekmények általában kizáró okok a biztosítóknál. Úgyhogy utazáskor nagyon figyelmesen el kell olvasni azt a szerződést, amit az ember megköt. Messze nem vagyunk ugyanis minden gondtól védve még egy biztosítás esetén sem.

Egész Európát sokkolta, hogy a tegnapi napon, december 21-én lövöldözés volt Prága belvárosában a Károly Egyetem főépületénél. Az incidensben legalább 15-en életüket veszítették, sokan vannak még most is súlyos állapotban. A tragédia rávilágít arra, mennyire törékeny is lehet az ember biztonságérzete, ami csak hatványozódhat akkor, ha éppen üdülni vagyunk.

A Pénzcentrumon a tegnapi napon már beszámoltunk arról, hogy egy ex-kommandós szerint, mik a legjobb lehetőségek, amit tehetünk egy lövöldözés kialakulásakor: miként meneküljünk, bujkáljunk, vagy szélsőséges esetben hogyan vegyük fel a harcot a támadóval szemben. Ezúttal viszont arra voltunk kíváncsiak, hogy egy átlagos, városnézős utasbiztosítással mire mennek az egyszerű utazók, ha ennyire komoly, szorult helyzetbe kerülnek, és esetleg megsebesülnek vagy az életüket veszítik. Kérdéseinkre a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) válaszolt.

Mit ér egy utasbiztosítás lövöldözéskor?

„Minden szerződés egyedi, de általánosságban annyi mondható el, hogy a magánbiztosító által elvállalható kockázattal (ún. biztosítható kockázat) szemben több elvárás létezik, hogy a biztosítás a nagy számok törvénye alapján valóban működőképes legyen. Ilyen például, hogy a káresemény bekövetkezése véletlenszerű, előre nem látható és – a szerződésben meghatározott események tekintetében – a biztosított akaratától független legyen” – írja a MABISZ.

A biztosító általában kockázatelbírálás során dönt arról, hogy egy adott kockázat beilleszthető-e a veszélyközösség profiljába. A kockázatelbírálás eredménye lehet:

normál díj melletti vállalás

a kockázat elutasítása (pl. veszélyes tevékenység esetén)

feltételek módosítása:

díjemelés (pl. foglalkozás vagy sporttevékenység vagy akár dohányzás miatt) kizárás alkalmazása (pl. meglévő betegségek, sérülések esetén) szolgáltatások körének szűkítése.

Utasbiztosítások esetében azonban a biztosító nem végez kockázatelbírálást, hanem a szerződés részét képező szerződési feltételekben rögzíti, hogy mire terjed ki a biztosítás (mely kockázatokra, és milyen összegig vállal a biztosító fizetési kötelezettséget) és mire nem vonatkozik a kockázatviselés (milyen eseményekkel, magatartással kapcsolatos kockázatot nem vállal a biztosító). Ezek az ún. kizárások, mentesülések, és a szolgáltatás korlátozásának esetei a szerződési feltételeknek nagyon lényeges rendelkezései, amit mindenképp olvasson el a szerződéskötés előtt.

A kizárás azt jelenti, hogy a biztosító bizonyos kockázatokra, mivel azok jelentős kockázatnövelő tényezők, egyáltalán nem nyújt fedezetet. Ilyen kizárások lehetnek például az extrém sportokkal, háborúval vagy terrorcselekményekkel kapcsolatos események, stb.

A biztosító mentesülése esetén, habár a biztosítási esemény bekövetkezik, a biztosító mégsem köteles szolgáltatni. A mentesülésre okot adó körülmények a biztosított magatartásához kötődnek. Ide tartozhat pl. a biztosított jogellenes és szándékos vagy jogellenes és súlyosan gondatlan magatartása miatt bekövetkező esemény. "Az utasbiztosítások tehát alapesetben kizárják a terrorcselekményeket a fedezetek köréből, de mint mondtam, minden szerződés eltérő lehet, ráadásul az utasbiztosítási piacon több határon átnyúló biztosító is jelen van, amelyek nem tagjai a MABISZ-nak, lehetnek egyedi kockázatvállalásaik" - tájékoztatott a MABISZ.

(Címlapkép - Petr David Josek, MTI/MTVA)