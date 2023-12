Prágai lövöldözés - magyar családok figyelem! Ezt kell tenni, ha nyaraláskor lövöldözés tör ki az üdülőhelyen

December 21-én súlyos tragédia történt Prágában. Egy belvárosi egyetemi lövöldözés legalább 15-en meghaltak, és sokan súlyosan megsérültek. Prága, főleg az ünnepi időszakban rengeteg turistát vonz, ezért a magyar családoknak is tisztában kell lenniük azzal, mi a teendő, ha lövöldözés üt ki. Hogyan keressünk menedéket, hogyan meneküljünk, mit csináljunk, hogy kommunikáljunk, ezek mind-mind kritikus kérdések ilyen extrém helyzetben. Mutatjuk az általános tanácsokat, illetve egy volt kommandós túlélési tanácsait is.

Nagyon komoly tragédiába torkollt december 21-e csütörtökje Prágában. A belvárosi Károly Egyetemen ugyanis lövöldözés tört ki, aminek már most legalább 15 halálos áldozata, és megannyi sebesültje van. Az iskola épülete ráadásul nagyon frekventált helyen helyezkedik, annak környékén megannyi turista van állandóan Prágában.

Prága ráadásul a magyarok egyik kedvenc úti célja is, főleg az őszi, téli hónapokban. Nem árt tehát még ennyire extrém helyzetekre is felkészülni. Igaz, Prágában azért nem jellemzőek a lövöldözések, de azért az elmúlt években volt rájuk példa. 2019 decemberén egy 42 éves férfi 6 embert ölt meg egy kórházi váróteremben, 2015-ben pedig egy étteremben volt lövöldözés, ahol 8-an meghaltak.

Bármennyire is nem szeretnek az emberek ilyesféle vészhelyzetekre gondolni, muszáj mindenre felkészülnünk. A Pénzcentrumon most összeszedtünk néhány szakértői jó tanácsot, mit tehet egy nyaraló család, ha közelében lövöldözés tör ki: mik a legjobb esélye a túlélésnek, hogyan érdemes menekülni. Fontos persze megjegyezni, hogy ezek általános tanácsok, minden helyzet egyedi, úgyhogy az egyén körülményeit, a környezetet és a helyi hatóságok utasításait mindig figyelembe kell venni!

Menekülés

Azonnal cselekedni kell! Fel kell ismerni a veszélyt, és amennyire csak gyorsan lehet, cselekedni. Aki még nem hallott fegyverhangot, könnyen azt hiheti valamiféle hangos petárda szól, de hamar ki kell derülni az ismétlődésekből, hogy annál sokkal nagyobb a veszély. A szakértők egyértelműen fogalmaznak, gyorsan kell cselekedni, és minél előbb elhagyni az úgynevezett „halálzónát”. Fontos, hogy a menekülés a lehető legjobb fedezék felé történjen. Ne pánikoljunk, amennyire lehet gondolkodj tisztán! Ne fagyj le, és csak állj vagy feküdj egy helyben, küzdj az életedért.

Fedezék keresése

Fedezék keresésekor fontos, hogy a lehető legvastagabb dolgok mögé bújjunk. Betonfalak, téglafalak, egyéb masszív szerkezetek. Az is jó, ha ilyenből alacsonyat találunk, kuporodjunk le mögé. Kerüljük a nagy tereket, olyanokat, ahol könnyű célpontok vagyunk, kerüljük a nagy üvegfelületeket.

Menekülési útvonalak

Ha épületben vagyunk, ismerjük a menekülési útvonalakat. Ha nem tudunk menekülni vagy a támadók elzárják az utat, jó megoldás lehet az is, ha egy zárt térben akár többed magunkkal elbarikádozzuk magunkat. Zárkózzunk be egy biztonságos helyre, és az ajtó elé tegyünk oda minden mozdíthatod. Ha az utcán vagyunk, megint csak kerüljük a nagy tereket, ismerjük az utcákat, hogy merre tudunk menekülni. Zárt téren mindig távolodjunk el az ajtóktól, ablakoktól!

Csendes kommunikáció

A lehető legnagyobb legyen a csend, ha használunk is telefont, azt nagyon óvatosan tegyük, és mindenképp legyen néma üzemmódban. Csendes kommunikáljanak egymással, amíg lehet kerüljék a hangos szóváltást.

Sérültek segítése

Ha valaki megsérül, próbáljunk rajta segíteni, de anélkül, hogy magunkat feleslegesen veszélyeztetnénk. Értesítsük a mentőszolgálatokat, de a lehető legkevesebb kommunikációval.

Értesítsük a hatóságot

Ha biztonságban vagyunk, hívjuk a rendőrséget és a mentőket, csak a legfontosabb információkat adjuk meg, amennyire lehetséges maradjunk nyugodtak. Senki ne próbáljon hősködni, hagyjuk hogy a szakemberek kezeljék a helyzetet.

Azt csináljuk, amit a hatóság mond

Ha kiérkezik a hatóság, azt csináljuk, amit ők mondanak. Ne viselkedjünk fenyegetően, maradjunk nyugodtan, és vigyük véghez azt, amit a rendőrök, kommandósok mondanak nekünk.

Küzdj az életedért

Néha bárhogy is próbálkozunk, a sors csak a harcot hagyja egyetlen esélynek. Ilyenkor muszáj küzdenünk – ezt mondja túlélési összeállítójában Cade Courtley, volt amerikai haditengerész, a SEAL tagja. Szerinte a legjobb esély egy lövöldöző harcképtelenné tételére, ha elrejtőzünk egy olyan potenciális ponton, ahol a lövöldöző elhaladhat úgy, hogy minket nem vesz észre, mi viszont meglepetjük. Ezt ő strike-zone-nak, azaz csapászónának hívja. Nagyban javíthatjuk az esélyeinket, ha valamilyen fegyverünk is van. A volt kommandós azt is mondja, ilyen rajtaütésekkor a legjobb, ha nem egyedül viszik végre, hanem többen, ez növeli a sikeresség esélyét. Cade Cortley kiemeli,

ha sikeres is a támadó likvidálása, sose higgyük, hogy ő volt az egyetlen lövöldöző, vonuljunk biztos helyre, és onnan várjuk a fejleményeket.

Ügyeljünk a következőre:

Állj meg és figyelj: hallasz még lövöldözést?

Van rádiója a lövöldözőnek? Ha van, valószínűleg vannak cinkosai.

Mihelyt tudjuk, azonnal értesítsük a hatóságokat, és mondjuk el a fejleményeket.

FONTOS KIEMELNI, hogy alap helyzetben semmilyen hősködés nem támogatott, ez a pont csak akkor érvényes, ha valaki ennyire szélsőséges helyzetbe kerül, és már nincs választása.

(Címlapkép - MTI/EPA/Martin Divisek - Fegyveres rendőr biztosítja a helyszínt a prágai Károly Egyetemnél elkövetett lövöldözést követően 2023. december 21-én.)