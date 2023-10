Ezt rengeteg szülő elfelejti időben megtenni: gyerekük ihatja meg a levét később

Az egyik hazai biztosító legutóbbi kutatása szerint a gyermekvállalás a legmeghatározóbb, sorsfordító esemény az életünkben. Egy gyermek felnevelése egyre többe kerül, – a KSH egy főre jutó éves kiadási adatai alapján a gyermek 18 éves koráig legalább 18 millió forintba. Ezért már a családtervezéskor érdemes elkezdeni a felkészülést a várható kiadásokra és a váratlan eseményekre. Nézzük, milyen lehetőségeink vannak erre!

Egy baba végtelen örömmel, de egyúttal óriási felelőséggel is jár, különösen, ha több gyermeket vállalunk. Nemcsak a fizikai, mentális és érzelmi, hanem az anyagi jóllétükről is gondoskodnunk kell szülőként, és biztosítani számukra az önálló élethez szükséges feltételeket. Az alapvető szükségletek mellett jórészt gyermekeink oktatására költjük a legtöbb pénzt, illetve albérletre/kollégiumra és az első saját lakás támogatására. Az ehhez szükséges összeget többféle megtakarítási formával is összegyűjthetjük, melyek kiválasztásánál fontos szempont, hogy mennyit szeretnénk félretenni, mennyi a bevételünk, van-e lakáshitelünk, és hány évesek vagyunk. Mielőtt azonban bármilyen befektetés mellett letennénk a voksunkat, első lépésként érdemes kockázati életbiztosítást kötni.

Életbiztosítási védelem az egész családnak

„Az elmúlt években nagyon sokan családtámogatási hitelekkel (CSOK és Babaváró) jutottak saját otthonhoz, melyek egyik alapfeltétele a gyermekvállalás. Ezek a többmillió forintos hitelek nagy segítséget jelentenek a családoknak, ám az adósság terhe félelmet is kelt. Ilyenkor sokan elgondolkodnak azon, mi lesz, ha az egyik szülőt váratlan betegség vagy hirtelen baleset éri, hiszen a hitelt ebben az esetben is vissza kell fizetni, ami akár teljesen tönkre teheti anyagilag a családot. Az ilyen esetekre nyújthat védőhálót a kockázati életbiztosítás, amellyel a család minden tagját be lehet biztosítani” – hangsúlyozta Kovács Tímea, az Allianz Hungária Zrt. szolnoki hálózati igazgatója.

A biztosítótársaság tapasztalatai alapján a hitelek és a Covid által okozott félelem következtében a családalapítással együtt az életbiztosítás kötési kedv is megnőtt ebben az időszakban Magyarországon a fiatal házasok körében. Ez különösen a kockázati életbiztosításra igaz, mivel a

családtervezés során a párok elsőként a saját és gyermekük jövőjét szeretnék biztosítani, ezután tervezik csak meg, hogy milyen megtakarításokkal tudják támogatni az életét. A szülők jellemzően a gyermek születése után, de gyakran már a babavárás alatt is kötnek életbiztosítást, és általában mindkét szülő biztosítja magát.

A kockázati életbiztosításoknál elsősorban az életkor befolyásolja a díjat: minél fiatalabbak a családtagok, annál kedvezőbb . Egy háromtagú családnak például, ahol a szülők 30 évesek a gyerek pedig 5, és 20-20 millió forintra szeretnék egymást biztosítani, havonta körülbelül 10 000 forint lehet a biztosítás alapdíja, amennyiben a szülők 40 évesek, ugyanilyen feltételek mellett pedig havi 25 000 forint. Az összeg megállapítását továbbá az is befolyásolja, hogy mennyi a család havi bevétele. Ez alapján a pénzügyi szakértők egy évre tervezik meg az életbiztosítás biztosítási összegét, mivel általában ennyi idő kell ahhoz, hogy egy család anyagilag újrarendeződjön.

Megtakarításos életbiztosítás gyerekeknek

A megtakarításos vagy befektetési életbiztosítások a legelterjedtebb gyermekcélú megtakarítási programok közé tartoznak, ezek a családtervezés előtt álló és már gyermeket nevelő tudatos szülőknek egyaránt ajánlottak. Általában 10-15 évre szólnak, ezért hosszú távú elköteleződést igényelnek és piaci alapon működnek, így jól kiválasztott eszközalapok segítségével magas hozamokkal gyarapíthatjuk a tőkénket. Ennek a befektetési formának a legnagyobb előnye, hogy az így összegyűlt pénz 10 év után kamatadómentes és szabadon felhasználható, továbbá a biztosító a szülő halála esetén is kifizeti a szerződésben rögzített, fennálló megtakarítási összeget a gyereknek. További előnye, hogy 2 éves kortól a gyermekünk biztosított is lehet a szerződésben.

Az Allianz szakembere szerint a szülők többnyire 30 év felett kezdenek el gyermekcélú megtakarításokban gondolkodni, amikor már stabilabb a jövedelmük. Ezeknek a szerződéseknek a minimáldíja a biztosítónál 12 000 forint, de a díj efelett rugalmasan meghatározható, mivel mi döntjük el, mennyit szeretnénk félretenni. A fiatal anyukák jellemzően a családi pótlék összegét rakják félre ilyen céllal, a 30-40 éves szülők pedig 15-20 000 forintot szánnak erre átlagosan havonta. Sokan talán nem tudják, de a szerződés időtartama alatt bekövetkezett családbővítés esetén lehetőség van egy nagyobb pénzösszeg kivonására is, ám ettől még a szerződés nem szűnik meg, tovább fizethető. Ezenkívül a megszületett további gyermekekre is kiterjeszthető a biztosítási védelem a szerződésben.

Gyermekcélú megtakarítás kiegészítő védelemmel

Ha anyagilag megengedhetjük magunknak, a legjobb, ha mindkét típusú szerződéssel, kockázati és befektetési életbiztosítással egyaránt rendelkezik a család, így minden helyzetre felkészülhetünk. Éppen ezért lehet jó egy olyan konstrukció is, amely kombinálja a megtakarítást és a kockázati életbiztosítási védelmet. A kockázati részt érdemes műtéti és kórházi napi térítéssel megkötni, mivel a szülő vagy a gyerek váratlan balesete, betegsége anyagi kiesést jelenthet, amit így fedezhet a biztosító.

Az életbiztosítások megtakarítási szempontból a család igényeihez és pénzügyi helyzetéhez igazítva bármikor módosíthatók, de minden évben legalább évfordulókor ajánlott felülvizsgálni a megkötött szerződést, hiszen egy év alatt is sok minden történik egy család életében, ami miatt változtatásra lehet szükség.