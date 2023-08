Milliárdokat vett ki a vihar a magyarok zsebéből: elképesztően rossz a helyzet, mi lesz most?

Az elmúlt napokban tapasztalt viharok, az erős szél és eső számos kárt okozott az otthonokban országszerte. Az Allianz folyamatosan fogadja a bejelentéseket, a ma 14.00 órai adatok szerint a hétvégi viharokkal kapcsolatban több mint 2200 db kárbejelentés érkezett.

A leginkább érintett területek Budapest és környéke, valamint Északkelet-Magyarország. A károk értéke előzetes becslés szerint közel 250 millió Ft.

A bejelentések folyamatosan érkeznek a nap folyamán, és a következő napokban a biztosító további kárbejelentésekre számít. A nagy mennyiségű kárbejelentés és a további esőzések a kárrendezés elhúzódását eredményezhetik, éppen ezért az Allianz azt javasolja ügyfeleinek, hogy éljenek az online kárbejelentés lehetőségével, és minél részletesebb kárleírást adjanak meg.

A kárbejelentést követően egy személyre szabott linket kap a károsult, amire minél hamarabb és minél jobb minőségben érdemes feltölteni a kárhoz kapcsolódó fényképeket, hiszen ez nagyban hozzájárulhat a gyors kárfelvételhez, ezáltal a gyors kárrendezéshez is. A linken keresztül ráadásul a nap 24 órájában, a hét minden napján nyomon követhető a kárügy alakulása.

Mire figyeljünk, mikor bejelentjük a káreseményt?

A kárbejelentést minél előbb tegyük meg, lehetőleg a kár észlelésétől számított 2 munkanapon belül.

Indukciós villámkár esetén a használhatatlanná vált készülékeket, a feltételeknek megfelelően a kárbejelentéstől számított 30 napig, vagy a kárrendezés végleges lezárásáig meg kell tartani.

Amennyiben van rá lehetőség, a javítási, kárenyhítési munkálatok előtt készítsünk fényképeket a megrongálódott épületrészekről, amelyeken egyértelműen beazonosíthatóak a vihar által okozott sérülések.

A kár bejelentésétől számított 5. munkanapig hagyjuk változatlanul a kár helyszínét. A károsodott vagyontárgy állapotán a kárenyhítési kötelezettségünk teljesítésével csak akkor változtassunk, ha az szükséges a további sérülések, balesetek elkerüléséhez, és az egyéb károk bekövetkezésének megakadályozásához.

Milliárdos kifizetések jöhetnek

Egy másik hazai biztosítónál, a Groupamánál is hasonló a helyzet: mint írták, az első augusztusi hétvége viharai az előbbi hetekéhez képest is pusztítóbbnak bizonyultak, már hétfő délig közel 2500 bejelentés érkezett a Groupama Biztosítóhoz. A kárbejelentések alapján is kirajzolódik, hogy a legutóbbi hétvége viharai, felhőszakadásai különösen Budapestet, illetve Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyéket érintették legsúlyosabban. A lakásbiztosítási bejelentések túlnyomó többsége beázások miatt érkezett, az özönvízszerű esőzések pincéket árasztottak el vagy a tetőkön keresztül okoztak beázásokat a lakóingatlanokban.

A kárbejelentések száma a következő napokban várhatóan tovább nő, az elmúlt napok viharai miatt érkező lakásbiztosítási kárbejelentések száma elérheti az öt-hatezer darabot is.

Az idei nyári viharokkal kapcsolatos kárbejelentések összességében várhatóan meghaladják majd a 16.000 darabot, kárértékük pedig a kétmilliárd forintot a Groupama Biztosítónál.

A biztosítótársaság szakemberei folyamatosan, hétvégeken is végzik a károk felmérését. A bejelentett károkat gyorsított ütemben, gyakran már a helyszíni szemle napján vagy az azt követő napon kifizetik, nagyobb károknál pedig szükség esetén kárelőleget fizet a társaság. A biztosító a munkatársait átcsoportosította a vihar által leginkább érintett területekre, hogy lehetővé tegye a még gördülékenyebb és gyorsabb ügyintézést. A Groupama Biztosító hatékonyan – többek között külön applikáció letöltését nem igénylő videós kárszemlével – tudja kezelni az ügyfelek átlagosnál nagyobb számú kárbejelentéseit.

A társaság szakemberei mindent megtesznek a károk mielőbbi kárrendezése érdekében, ilyen mennyiségű káreset esetén azonban elképzelhető, hogy nem tudnak azonnal elvégezni valamennyi szükséges kárszemlét, ezért fontos, hogy az ügyfelek a károk helyreállításának megkezdése előtt készítsenek fotókat a károkról, mely nagy segítséget jelent a későbbi kárügyintézés során.