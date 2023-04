Fordulat a Hableány balesetének ügyében: mégsem csak a Viking kapitánya a felelős?

Új bizonyíték került elő a Hableány balesetének ügyében: a sétahajó kormánya beleakadhatott egy kötélbe közvetlenül a baleset előtt. Ha mindez beigazolódik, az hatással lehet a büntetőügyre és a kártérítési perekre is hatással lehet.

Folytatódott a Hableány-katasztrófa koreai áldozatait érintő kártérítési per: a rokonok sérelemdíj megfizetése miatt perlik a balesetet okozó Viking Sigyn szállodahajó tulajdonosait, miután a koreai családok nem fogadták el a peren kívüli megegyezésként felajánlott 10 millió forint körüli sérelemdíjat - számolt be a Blikk. A lap szerint az ügyben indított büntetőeljárás még nincs lezárva, a hajót tulajdonó Viking River Cruises jogászai az eljárás végkimenetelét befolyásoló bizonyítékot nyújtottak be. Szerintük közvetlenül a baleset előtt a Hableány kormánya beleakadt egy kötélbe, amitől a kishajó irányíthatatlanul vágott a Viking Sigyn elé.

Videófelvételük is van arról, ahogy egy matróz próbálja kirángatni a kötelet a baleset előtti másodpercekben. Amennyiben ez valóban így történt, a tragédiáért nemcsak a Viking, illetve annak kapitánya a felelős. Ez a büntetőügyre és a kártérítési perekre is hatással lehet. A dolgot angol szakértők vették észre, akiket szintén megkérdeztek az ügben - ott létezik külön hajóbíróság is a vízibalesetek tárgyalására.

Címlapkép: Branstetter Sándor, MTI/MTVA