Egyre népszerűbbek az elektromos autók itthon: ezért választja sok magyar ezt a gyártmányt

A magyarok ötöde vezetett már elektromos autót, és legtöbben a környezetbarát és csendes működést emelték ki – többek között ez derült ki az OMODA5 és az OMODA5 EV autók gyártója, a Chery Group megbízásából készült felmérésből.

Egyelőre kevesen vannak, akik személyes tapasztalatokkal rendelkeznek az elektromos autózással kapcsolatban. Azok viszont, akik már kipróbáltak ilyen járművet, inkább pozitívan értékelték azt, a válaszadók 14 százalékának jó élmény volt e-autót vezetni és mindössze 3 százalék jelezte, hogy nem tetszett neki, derült ki az OMODA5 benzines crossover és a jövő évtől már nálunk is kapható, tisztán elektromos OMODA5 EV gyártója, a Chery Group megbízásából készült felmérésből.

A magyarok közel fele venne e-autót

A kutatás egyik legfőbb tanulsága, hogy az elektromos járművek gyártóinak további edukációs tevékenységet kell folytatniuk annak érdekében, hogy bővüljön az e-autók piaca hazánkban. A megkérdezettek közel fele érdeklődik az e-autózás iránt, míg 53 százalékuk nem tervezi, hogy ilyen járművet vásároljon. A válaszadók közel negyede jelezte, már gondolt arra, hogy e-autót vegyen, de még nem hozott végső döntést, ötöde pedig úgy nyilatkozott, hogy bár még nem gondolt erre a lehetőségre, de lát esélyt arra, hogy a jövőben elektromos járművet vegyen. A kérdőívet kitöltők mindössze 3 százalékának van már most is e-autója.

Ugyanakkor, ha úgy tették fel a kérdést, hogy mennyit lenne hajlandó elektromos autóra költeni a válaszadó, már árnyaltabb volt a kép: itt a megkérdezettek közel fele (48 százalék) nyilatkozott úgy, hogy nem venne ilyen járművet. Azok többsége (28 százalék), akik költenének egy ilyen autóra, 5 és 10 millió forintot fordítanának erre a célra átlagosan. A válaszadók 6 százaléka költene tízmillió forintnál is többet e-autóra.

Előnyök és hátrányok

A kutatás során rákérdeztek arra is, hogy mit tartanak az elektromos autók legnagyobb előnyeinek és hátrányainak a magyarok. A hátrányok között a jóval magasabb ár vezet, ezt a kérdőívet kitöltők 30 százaléka tartja az elektromos járművek legnagyobb negatívumának. A nem megfelelő töltési infrastruktúrát a válaszadók közel negyede, míg a kicsi hatótávolságot valamivel több mint ötöde emelte ki. A nem megfelelő szervizhálózat és emiatt túl drága javítás a megkérdezettek 13 százalékánál merült fel lehetséges problémaként. A felmérésben részt vevők tizede gondolja azonban úgy, hogy semmilyen hátrányuk nincs a belsőégésű motorral szerelt járművekkel szemben az e-autóknak.

Az előnyök között a legtöbben (33 százalék) azt emelték ki, hogy az e-autók nem szennyezik úgy a környezetet, mint a benzines, vagy dízel járművek. A válaszadók valamivel több mint ötöde a csendességüket tartja a legnagyobb előnyüknek, 15 százalék pedig azt, hogy olcsóbb a fenntartásuk, mint a belsőégésű motorral szerelt autóknak.

Érkezik hozzánk is az OMODA5 EV

Az OMODA5 hazai forgalmazója a Genius Automotive Kft., az autót októberben kezdték el itthon értékesíteni. Négy budapesti márkakereskedés mellett Békéscsabán, Kecskeméten, Pécsett és Szegeden is egy-egy szalonban megtekinthetik, kipróbálhatják és megvehetik a járművet a hazai fogyasztók. Az OMODA5-ről elmondható, hogy esetében az alap az extra, hiszen már az alapfelszereltségű, vagyis a Comfort modellnél is számos extra lehetőség érhető el. Többek között 18” könnyűfém keréktárcsa, 12,3” dupla LCD kijelző, vezeték nélküli mobiltöltő (50W), tolatókamera, fűtéssel és szellőztető rendszerrel ellátott sport első ülések, Apple Carplay és Android Auto fedélzeti rendszerek, intelligens hangvezérlő rendszer és kulcs nélküli ajtónyitás és motorindítás áll rendelkezésre már az alap változatban is.

A jövő évben Magyarországra is megérkezik az OMODA5 elektromos változata, a jármű várhatóan már 2025 első felében kapható lesz nálunk is. Az OMODA5 EV a közelmúltban 5 csillagos minősítést kapott az Euro NCAP tesztjén. A biztonság mellett a megbízható teljesítmény is vonzóvá teheti a hazai autósok számára a Chery Group elektromos járművét, amely egy feltöltéssel több mint 430 kilométert képes megtenni, és az akkumulátorát mindössze 28 perc alatt fel lehet tölteni 30-ról 80 százalékra. Az OMODA5 EV már több európai piacon, köztük az Egyesült Királyságban és Spanyolországban is komoly sikereket ért el. Az 1997-ben alapított Chery a legnagyobb kínai autóexportőr. A cég tavaly közel 1,9 millió járművet adott el, ebből 900 ezret külföldön.