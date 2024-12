Mi folyik itt? Egyesülésről tárgyal két legendás autógyártó, minden borulhat az iparágban

A Honda és a Nissan egyesülésről tárgya, így a világ egyik legnagyobb autógyártója jöhet létre.

A Honda Motor és a Nissan Motor az egyesülésről tárgyal a New York Times szerint, így Japán második és harmadik legnagyobb autógyártója egyesülhet. A két cég egyenként is több mint 3 millió autót értékesít világszerte, így egyesülésükkel a világ egyik legnagyobb autóipari vállalata jönne létre.

A két cég 2024-ben kezdett együttműködésbe az elektromos autók fejlesztése kapcsán, felmerült egy új, közös vállalat létrehozása is. A Honda és a Nissan a lap szerint a jövő héten egyetértési nyilatkozatot írnak alá a felek, hogy hivatalosan is megkezdjék a partnerséget kiszélesítő lépésekről szóló megbeszéléseket, beleértve egy lehetséges egyesülés részleteit is. A két cég csak annyit közölt az ügyben, hogy majd időben fogják közölni az aktualitásokat.