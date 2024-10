Új rendszámok bevezetéséről döntöttek: ezekre az autókra kell rátenni, sokaknak fájhat miattuk a feje

Szlovákiában új, egyszer használatos műanyag rendszámokat vezetnek be a regisztráció egyszerűsítésére, melyeket legfeljebb 30 napig lehet majd használni.

Szlovákiában két új rendszámtípust vezetnek be, amelyek közül a műanyag azonosítók csak átmenetileg használhatók - írja a parameter.sk. Az autók regisztrációja egyszerűbbé válhat az új, egyszer használatos, C és M jelzésű speciális rendszámok bevezetésével. A javaslat szerint a C jelű táblákat a járási hivatalok adnák ki, ezzel könnyítve az autósok regisztrációs folyamatát.

Ezek az ideiglenes rendszámok műanyagból készülnének, és legfeljebb 30 napig vagy a jármű végleges regisztrációjáig lennének érvényesek.

Az M jelzésű rendszámokat eddig új autók forgalmazói használták és adták kölcsön az új tulajdonosoknak, de gyakran nehézségek adódtak ezek visszavételénél. Ennek megoldásaként most az egyszer használatos rendszámok kerülhetnek forgalomba.

Évente legfeljebb 100 ezer M jelzésű, valamint 60-80 ezer C jelzésű műanyag rendszám kibocsátását tervezik. Továbbá döntés született arról is, hogy ezentúl csak a tisztán elektromos autók kapnak megkülönböztető rendszámot, a plug-in hibridek kizárásával, a magyar szabályozás mintájára.