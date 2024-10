Érik az újabb változás a fővárosi parkolásban: 2025-től már ez sem lesz ingyen

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2024. november 18. napján új rendelet lép hatályba a harmadik kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről - írja honlapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Ettől a naptól a hozzájárulások/kedvezmények feltételei és a kedvezmények díjai is változnak. Azt is írják, 2025. január 1-től új terület is bevonásra kerül C övezet 6. zónaként, valamint bővül a C övezet 5. zónája a Gázgyár utcai lakóteleppel. Mit is jelent ez?

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK