A BYD úgy terjeszkedik a világban, mintha nem lenne holnap: újabb gyárat nyitott a kínai vállalat

A kínai BYD csütörtökön megnyitotta elektromos járműgyárát Thaiföldön, ami a cég első létesítménye Délkelet-Ázsiában, ahol a gyorsan növekvő regionális elektromos járműpiac domináns szereplőjévé vált.

A két éve bejelentett gyár mintegy 490 millió dollárból valósult meg, gyártókapacitása évi 150 000 jármű lesz és mintegy 10 ezer embernek ad munkát. BYD ázsiai és csendes-óceáni regionális vezérigazgatója azt mondta, hogy a kelet-thaiföldi Rayong tartományban létesült gyárban akkumulátorok és más fontos alkatrészek is készülnek.

Vang Csuan-fut (Wang Chuanfu), a BYD elnök-vezérigazgatója a csütörtöki nyitóünnepségen kijelentette: "Thaiföldnek világos elektromos jövőképe van, az autógyártás új korszakába lép". A thaiföldi kormánynak az a terve, hogy 2030-ban az országban gyártott évi mintegy 2,5 millió jármű 30 százaléka elektromos lesz. A BYD Thaiföldet termelési központként használja a 10 országból álló ASEAN-ba és sok más országba irányuló exporthoz - jelentette ki az ünnepségen a thaiföldi befektetési tanács főtitkára.

A BYD új üzemeket tervez nyitni Brazíliában, Üzbegisztánban és Magyarországon is. A cég tavaly decemberben jelentette be, hogy Szegeden építi meg első európai üzemét, ahol elektromos autókat fog előállítani. A BYD a new energy vehicles (NEV) gyűjtőnév alatt kategorizált, a teljesen elektromos autókat és különböző hibrideket is magába foglaló alternatív hajtású járművek legnagyobb eladója és a második legnagyobb akkumulátor-gyártó Kínában. A BYD júniusban 341 658 NEV-t adott el, ezzel új havi rekordot állított fel.

Hazánkban is nagy terjeszkedés látható a BYD cég részéről. A témával már számos Pénzcentrum cikkben foglalkoztunk.