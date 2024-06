Azért ez kemény menet lesz: mégse tiltják be az EU-ban a belső égésű motorral működő autókat?

Az Európai Néppárt a július elején, Portugáliában megrendezendő találkozóján megpróbálja megakadályozni a belső égésű motorral hajtott autók 2035-től esedékes uniós betiltását. A párt a CO2-szabványok felülvizsgálatát és a szintetikus üzemanyagok engedélyezésének lehetőségét is vizsgálja annak érdekében, hogy a belső égésű motorok továbbra is kereskedelemben maradjanak.

Az Európai Néppárt, amely az európai választásokon a legtöbb mandátumot szerezte meg, a gépkocsik CO2-szabványainak felülvizsgálatát tűzte ki célul – adta hírül a Portfolio. A lépéssel úgy próbálnák kereskedelmi forgalomban tartani a belsőégésű motorokat, hogy elvileg az EU klímasemlegességi célkitűzései se sérüljenek, ám kérdéses, ez a gyakorlatban mennyire lehetséges.

Az EPP a CO2-szabványok felülvizsgálatát és a szintetikus, klímasemleges üzemanyagok engedélyezésének lehetőségét kéri. A jelenlegi uniós szabályok értelmében 2035-től gyakorlatilag betiltanák az új belső égésű motoros autókat.

Az Európai Bizottság és a német közlekedési miniszter, Volker Wissing közötti megállapodás viszont új jogi kategóriát hozhat létre az e-üzemanyaggal működő autók számára, így azok továbbra is forgalmazhatók lennének 2035 után. Az EPP a szén-dioxid-korrekciós tényező (CCF) újbóli bevezetését és a 100%-os kibocsátáscsökkentési kötelezettség 90%-ra mérséklését is fontolgatja. A német CDU/CSU delegáció is a belső égésű motorok tilalmának elvetését szorgalmazza. A német liberális párt vezetője, Christian Lindner, ezt a feltételt szabja Ursula von der Leyen újrajelölésének támogatásához.