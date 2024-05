Így fognak szép lassan meszelni az olcsó kínai autóknak: felkészülhetnek a magyar vásárlók is

Joe Biden amerikai elnök a kínai gyártású elektromos autók, napelemek és egyéb termékek vámjainak emelésével válaszol a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra. Biden célja az amerikai munkahelyek védelme, miközben Kína megtorló intézkedéseket helyezett kilátásba - írja a BBC.

Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy emeli a kínai gyártású elektromos autók, napelemek, acél- és egyéb árukra kivetett vámokat. A Fehér Ház szerint ezek az intézkedések válaszul szolgálnak Kína tisztességtelen politikájára és az amerikai munkahelyek védelmére irányulnak. Az elektromos autókra kivetett vám 25%-ról 100%-ra, a napelemek esetében pedig 25%-ról 50%-ra nő. Az acél- és alumíniumtermékek vámja több mint háromszorosára, 25%-ra emelkedik.

Kína megtorló intézkedéseket jelentett be válaszul. Elemzők szerint a vámok főként szimbolikus jellegűek lehetnek és a választási év nehézségeire adott válaszként értelmezhetők. Donald Trump korábbi elnök kritizálta Bident az elektromos autók támogatása miatt, mondván ez károsítja az amerikai autóipart.

A kedden bejelentett vámok közel 18 milliárd dollár értékű importot érintenek. A Fehér Ház állítása szerint a lépés nem fogja felpörgetni az inflációt, ellentétben Trump korábbi megközelítésével, aki általánosan magasabb vámokat javasolt.

A Biden-kormányzat döntése arra utal, hogy mindkét amerikai politikai párt eltávolodott a globális kereskedelem előnyeinek hirdetésétől. Wendy Cutler, az Asia Society Policy Institute alelnöke szerint az amerikaiak hajlandóak lehetnek elfogadni a magasabb árú autókat cserébe az amerikai vállalatok és munkahelyek védelméért.

A Fehér Ház tisztviselői tagadták, hogy belpolitika befolyásolta volna döntésüket, hangsúlyozva Peking tisztességtelen gyakorlatait. Biden kiemelte: "Ez nem verseny - ez csalás". Az Egyesült Államok már most is meredek vámokat vet ki a Kínából származó elektromos járművekre, de figyelemmel kíséri a kínai vállalatok európai piaci terjeszkedését is. A Fehér Ház célja biztosítani azt, hogy zöld technológiák piacát ne egyetlen ország uralja.

Az USA és Kína közötti kereskedelmi háború 2018 óta tart, aminek nagy részét azonban az amerikai fogyasztók fizették meg magasabb árak formájában. Az Oxford Economics kutatása szerint a legújabb tervek valószínűleg csak minimálisan befolyásolják az inflációt és a gazdaság növekedését, így inkább szimbolikus jelentőségűnek tekinthetők.

