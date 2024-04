Bedobta aduászát a Tesla: világújdonság érkezik nyáron, ez mindent boríthat

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója bejelentette, hogy augusztus 8-án mutatják be a régóta várt robotaxi terméküket, ami jelentős új üzletágat nyithat meg az autógyártó számára a lassuló növekedés közepette - számolt be a CNBC.

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója jelentette be, hogy augusztus 8-án mutatják be a vállalat robotaxi termékét. Ez a projekt évek óta Musk beszédeinek tárgya, és jelentős új üzleti lehetőséget kínálhat az autógyártónak, különösen most, amikor a befektetők egyre óvatosabbak a lassuló növekedés miatt.

A bejelentést követően a Tesla részvényei több mint 3%-kal emelkedtek. A leleplezés dátumát Musk pénteken osztotta meg, nem sokkal azután, hogy a Reuters arról számolt be, hogy a Tesla elvetette egy olcsó autómodell terveit. Musk ezt "hazugságnak" nevezte.

Musk már 2015-ben azt állította, hogy három éven belül teljesen önvezetők lesznek a Tesla járművei. 2016-ban pedig azt mondta, hogy egy év végére egyik autójuk képes lesz emberi beavatkozás nélküli hosszabb utazásra. Azonban a Tesla azóta nem szállított robottaxit vagy olyan technológiát, amely magasabb szintű automatizáltságot biztosítana. Másfajta fejlett vezetőtámogató rendszereket (ADAS) így is kínálnak, beleértve az Autopilotot és a Full Self-Driving (FSD) opciót, ami havi 199 dollárba vagy egyszeri 12 000 dollárba kerül amerikai előfizetőknek. Musk arra utasította az értékesítési és szervizben dolgozó munkatársakat, hogy minden ügyfélnek mutassák be az FSD-t az autó átadása előtt.

Fontos megjegyezni, hogy a Teslánál egy termék leleplezése nem feltétlenül jelenti annak nemsokára megtörténő piaci bevezetését. A Semi teherautót például 2017-ben mutatták be és csak 2022 decemberében kezdtek el szállítani néhány darabot belőle.