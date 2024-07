Új KRESZ élesedik Magyarországon: nem semmi változások jöhetnek, erre kell készülni

Többek között szigorítanák a bevont jogosítványok visszaszerzését, de családtagok is oktathatnának vezetést, ez derült ki az új KRESZ-ről szóló háttérbeszélgetésen – írja a 24.hu

Az Építési és Közlekedési Minisztériumnak 2025 márciusáig kell letennie a kormány asztalára a KRESZ megújítására vonatkozó szakmai javaslatait. Dr. Kerékgyártó János, a tárca közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára közölte, megváltozott a társadalmi, mobilitási és technológiai környezet, és bár voltak az elmúlt években is szabálymódosítások a KRESZ-ben, szétesett a koherencia, így a szemléletváltás mellett a rendszer összehangolására is szükség van.

Nagy kérdése lesz az új KRESZ-nek például a vezetéstámogató rendszerek alkalmazása a járművezető-képzésben és -vizsgáztatásban. Új információ a KRESZ-módosítással kapcsolatban az is, hogy a szimulátorokat újra beépíthetik az oktatásba. Magyarországon az 1970-es, 1980-as években volt már szimulátoros járművezetési képzés, de ennek a hiánygazdaság állt a hátterében, mert nem volt elég oktató. Most viszont más okok életre hívhatnák a módszert.

A friss javaslat szerint Magyarországon is a kötelező óraszám kiváltására szolgálhatnak a szimulátorok, azt pedig az oktató határozhatná meg, hogy a tanfolyam melyik részében, milyen mértékben vonja be a saját oktatási programjában ezt a technológiát. Az oktatók az elhangzottak alapján erre felkészültek. Mindezen felül az új KRESZ lehetőséget biztosítana a családtagi vezetéshez is. Jelenleg ma Magyarországon bűncselekményt követ el az a szülő, aki a gyermekét még jogosítványszerzés előtt, az oktatás ideje alatt a közúton vezetni tanítja. Ez viszont lehet, hogy már nem sokáig marad így.

A KTI Közlekedésbiztonsági Képzési Osztály osztályvezetője elmondta például, hogy több európai országban is felhatalmazást kaptak a családtagok arra, hogy a vezetni tanulókat oktassák bizonyos jogi keretek között. Az új javaslat, az európai trendeket is figyelembe véve ezért jelen állás szerint azt javasolhatja, hogy önkéntes lehetőségként Magyarországon is vezessék be a kísérővel történő vezetést.

Az elvett jogosítványok visszaszerzésével kapcsolatban a leglényegesebb változtatás az lehet, hogy akinek elvették a jogosítványát, be kellene bizonyítania a jövőben, hogy tudja a KRESZ-t, és tud vezetni, azaz nem csak az utánképzést kellene végigülnie, ami a jelenlegi szabályokhoz képest jelentős szigorításnak hangzik.