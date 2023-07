Újabb ámokfutó az Árpád hídon: ilyen nincs, kódolva volt a tragédia?

Elképesztően sokan szegik meg a sebességkorlátozást a fővárosban. Három óra alatt 81 gyorshajtóról készült felvétel az Árpád hídnál, ami összesen hárommillió forintnyi bírságot jelent. A 81 gyorshajtóból 20-ról 100 km/órás sebesség fölött készült a felvétel.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, nemrégiben halálos baleset történt Budapest XIII. kerületében, az Árpád hídon. A vezess.hu munkatársa most beült egy rendőrautóba, hogy felmérje mi a helyzet a budapesti éjszakában. Gyorsulási versenyt ugyan nem látott, azonban gyorshajtóból akadt bőven. Az akció során új rekord is született: egy autós 167 km/órával száguldott át a hídon, ott, ahol 70-es a sebességhatár.

"Két rendőr áll a tripod mögött. A kezelő finom tenyérmozdulatokkal mozgatja a készüléket, közben nézzük az adatokat. Hopp, 108 km/h, azért ez már nem kevés. Szinte kinevetnek, és megmutatják a gép memóriájában lévő mai rekordert, akinél laza 167 km/óránál készült a fotó. 167! Az Árpád hídon 70 km/óra a sebességhatár" - írta a lap munkatársa.

A beszámoló szerint három óra alatt 81 gyorshajtóról készült felvétel, ami összesen hárommillió forintnyi bírságot jelent, de még így is akadt olyan autós, aki megúszta. Például az a teslás, aki 150 körül ronygolt át a híd belső sávjában, csak az éppen megállóba befutó busz kitakarta a kritikus pillanatokban. A másik nyertes szintén egy Tesla taxi volt, aki nem is ment vészesen gyorsan, de a lézerblokkolója tette a dolgát. Az is kiderült, hogy tényleg sokan száguldoznak az Árpád hídon, ugyanis a 81 gyorshajtóból 20-ról 100 km/órás sebesség fölött készült a felvétel.