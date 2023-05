Fondorlatos módon fosztják ki a magyar turistákat: egyre többen sétálnak ebbe a csapdába

Fondorlatos módszerrel fosztják ki külföldön az autót bérlő turistákat. A CLB biztosítási alkusz figyelmeztet: ha a helyszínen nincs lehetőség rendőrségi feljelentést tenni, akkor itthon pótolni kell, a biztosítók ugyanis csak így fizetnek kártérítést.

Különösen fondorlatos módon fosztják ki külföldön az autót bérlő turistákat. Ha helyszínen nincs lehetőség rendőrségi feljelentést tenni, akkor itthon pótolni kell, a biztosítók ugyanis csak így fizetnek kártérítést. Különösen legyen éber az, aki repülővel utazik külföldre, s az ott tartózkodása idejére autót bérel. Futótűzként terjed ugyanis egy új bűnözési módszer: kifosztásra szakosodott tolvajok árgus szemekkel figyelik és követik a bérelt autókkal közlekedőket, különösen a hazautazásuk napján, a szállástól az autókölcsönzőig – figyelmeztet a CLB biztosítási alkuszcég.

A vélhetően a szállásadótól vagy a kölcsönző cégtől jól informált tolvajok tudják, a kiszemelt turista gépe hamarosan indul, ám útközben még jó eséllyel megáll, hogy ajándékot vegyen, ebédeljen, kávézzon, stb. Ez a rövid idő éppen elég a csomagokkal teli bérautó feltörésérére és kifosztására. Ráadásul nagy eséllyel még rendőrségi eljárás sem fog indulni az elkövetők ellen, hiszen jól tudják, az áldozatnak nincs ideje megvárni a feljelentéssel járó hosszas ügyintézést – ismerteti több, mostanában megtörtént eset részleteit és tanulságát Németh Péter.

A cég értékesítési és kommunikációs igazgatója szerint a szerencsétlenül járt turisták ilyenkor szorult helyzetbe kerülnek: el kell dönteniük, hogy a járatukat vagy a rendőrségi feljelentést engedik el. Tapasztalatok szerint legtöbben inkább hazajönnek és első útjuk a biztosítóhoz vezet, hogy megkérdezzék, ilyen esetekre is érvényes-e az utasbiztosításuk, kaphatnak-e kártérítést. Rendőrségi jegyzőkönyv nélkül, mindössze „bemondásra” azonban nincs kártérítés – szögezte le a szakember. Felhívja viszont a figyelmet: az esetről ebben az esetben is – mint a legtöbb káreseményről – javasolt fotót készíteni és még az adott országból, lehetőleg minél hamarabb felhívni a biztosítót, hogy ott is nyoma legyen a történetnek. A megrongált autó tulajdonosától, az autókölcsönző cégtől is érdemes egy feljegyzés-másolatot kérni.

Ám még ezzel sincs vége az ügyintézésnek. A hatósági feljelentéstől ugyanis a biztosítók semmiképpen sem tekinthetnek el. Jó hír viszont, hogy elfogadják a magyar rendőrségen tett bejelentést is. Ezt sokan nem tudják. A kártérítés elbírálásakor viszont azzal már nem foglalkoznak a biztosítók, hogy a bűnügyi eljárásnak lesz-e eredménye, viszont fontos, hogy lássák, az ügyfél minden lehetséges módon igazolja a káreseményt.

Németh Péter megjegyzi: mindehhez természetesen kell egy gondosan megkötött utasbiztosítás. Tapasztalatok szerint sokan a bankkártyához csatolt biztosításban bíznak, ám ezt a szakértő – anélkül, hogy lebecsülné a bankok szolgáltatásait – legfeljebb egy félcsillagos szálloda minősítéséhez hasonlítja. Vagyis, nem sok mindenre elég. Viszont egy jó, vagyis, sok mindenre kiterjedő utasbiztosítás az alig pár ezer forintért kínált „közepes” kategóriától kezdődik – szögezte le Németh.