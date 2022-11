Összeül az Operatív Törzs: vészesen fogy az üzemanyag az országban

Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalán jelentette be, hogy újfent ülésezni fog az Energia-vészhelyzeti Operatív Törzs. Bár konkrétumokat nem osztott meg, de vélhetően az üzemanyaghiány lehet a napirendre tűzve.

Újra ülésezni fog ma az Energia-vészhelyzeti Operatív Törzs Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő bejelentése szerint, ahol bár konkrétumokat nem közölt, de posztjában külön kiemelte a belföldi energiaellátás biztonságának és megfizethetőségének fontosságát.

A hvg.hu információi szerint az üzemanyag-ársapkáról lesz szó, miután a kisbenzinkutasok egy jó része már nem kap üzemanyagot a Moltól, illetve maga a Mol is újabb korlátozásokat vezetett be, ahogyan a Shell kutjainál is meg van szabva, hogy mennyit tankolhatunk. A tegnapi hírek alapján pedig már csak bizonyos feltételek mellett lehet fenntartani az árstopot a továbbiakban.

Az pedig már a Pénzcentrum olvasói számára sem idegen, hogy a legtöbb kúton, vagy csak bizonyos mennyiséget lehet tankolni, vagy teljesen kifogytak az üzemanyagból. Alábbi fotót egy olvasónk küldte; az Árpád fejedelem útján található MOL töltőállomáson a 100-as benzin fogyott ki, vélhetően azért, mert amíg nem tudták feltölteni a 95-öst, addig mindenki ezt vitte.

Olvasói fotó, benzinhiány Magyarországon

Az egyre súlyosabb ellátási problémák miatt még pénteken jelentette be a MOL, hogy a kisbenzinkutak ezen a héten sem fognak üzemanyagot kapni. A nagyobb láncoknál mindeközben nem ritka, ha csak 10 liter benzint lehetséges tankolni a hatósági áras üzemanyagból.

Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója a nehézségek érzékeltetésére elmondta, hogy korábban könnyű volt reagálni és könnyű volt kiküszöbölni a finomítókban fellépő problémákat, most viszont ellátási problémát tud okozni egy ilyen, évente akár 20-szor is előforduló és korántsem ritka esemény. Ilyen üzemanyagárak mellett ugyanis importra nem lehet ezekben a helyzetekben alapozni.