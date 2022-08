10+1 tipp, hogyan spórolj a benzinnel: rengeteget pénzt takaríthatsz meg ilyen apróságokon

Az üzemanyag-fogyasztás a legtöbb esetben nem csupán az autón múlik, a sofőr vezetési stílusa is sokat nyom a latban. Minél inkább odafigyelünk tehát arra, hogy hogyan vezetünk, annál kevesebb üzemanyagra van szükség egy adott útszakaszon. A jó hír, hogy a takarékos vezetés tanulható, mutatjuk a fortélyait.

A készletek korlátozott elérhetősége miatt a legtöbb töltőállomáson maximalizálják az egyszerre vagy egy napon belül tankolható üzemanyag mennyiségét. A benzinkútüzemeltetőkkel összhangban ezért a LeasePlan szakemberei is azt javasolják, hogy az autósok lehetőségeikhez mérten igyekezzenek spórolni az üzemanyaggal. Az ehhez kapcsolódó hasznos tanácsaik az alábbiakban olvashatóak.

1. Válasszunk optimális útvonalat

Az időben rövidebb út kevesebb üzemanyag-felhasználást jelent. Ennek megtervezésében rengeteget segíthetnek az útvonaltervezők, a járműbe beépített navigáció vagy az olyan okostelefonos alkalmazások, mint például a Waze, amely többek között a dugók elkerülésére is ad javaslatokat.

2. Figyeljünk oda a sebességre

Lakott településen belül nem járunk jobban, ha a megengedettnél lassabban megyünk. Országúton és autópályán azonban a légellenállás elveszi a teljesítmény egy jó részét, így 100 km/óra felett nagy átlagban minden plusz 10 km/órás sebesség esetében 10 százalékkal nő az átlagfogyasztás.

3. Ésszel gyorsítsunk, és használjuk ki a lendületet

A fölösleges padlógáz, gyorsítások és fékezések helyett próbáljunk minél egyenletesebb tempóban haladni, és a mozgásban lévő autóval minél messzebbre gurulni. A fogyasztást ugyanis a rendszeres gyorsítás jelentősen növeli, mivel sok energiát igényel, míg fékezés során – a hibrid, illetve elektromos autók kivételével – a mozgási energia elvész.



A kis gázzal, hosszan történő gyorsítást is kerüljük. Sokkal takarékosabb, ha legalább fél, de inkább kétharmad gázzal, dinamikusan érjük el a kívánt tempót, majd azt tartjuk. Mindig hagyjunk elegendő távolságot az előttünk haladó járműtől, illetve figyeljük az előttünk lévő forgalmi helyzetet. Így könnyen észrevehetjük, ha picit távolabb egy autó lassít, a busz kihajt a megállóból, pirosra vált a lámpa vagy dugó kezd kialakulni. Erre reagálva pedig azonnal levehetjük a lábunkat a gázpedálról, hogy megspóroljuk a későbbi fékezést.

4. Csípjük el a zöld lámpákat

A zöld lámpák elérése ugyanakkor megérhet egy-egy erőteljesebb gázlöketet, hiszen ezzel egy időre elkerülhetjük, a fékezést. Ha gyakran járunk egy útvonalon, figyeljük meg a lámpaváltásokat, hogy tudjuk, hol érdemes sietni a zöldhullám érdekében, és hol nem.

5. Állítsuk le a motort, amikor kell

A lámpaváltások kiismerése azért is hasznos, mert 20 másodpercnél hosszabb várakozás esetén érdemes leállítani a motort. Vasúti átjáró tiltó jelzésénél biztosra vehetjük, hogy ez a helyzet.

6. Tartsuk alacsonyan a fordulatszámot

Minden autónál könnyen kitapasztalható az a legalacsonyabb fordulatszám, amelynél még a motor erőlködése nélkül válthatunk feljebb. Egyre több benzinmotor képes már akár kétezres fordulaton a magasabb sebességet bevenni. Ha a fordulatszámmérőnk váltásjelzőt is tartalmaz, bátran használjuk a műszer által javasolt fokozatot.

7. Hegyvidéken is bánjuk csínján a gázzal

Hegynek fel nem szükséges mindenáron tartanunk a tempót. Ha nem tartunk fel senkit, azonos gázpedálállás mellett nyugodtan veszíthetünk a sebességünkből, hiszen a lejtőn úgyis visszanyerjük. Ha pedig az emelkedő tetején már látjuk, hogy lent lassítani vagy megállni kell, guruljunk le motorfékkel.

8. Hanyagoljuk a motormelegítést

Álló helyzetben nem érdemes járatni a motort, és még a legkeményebb hidegben se melegítsük túráztatással, alapjáraton ugyanis lassabban melegszik, mint magasabb fordulaton, és a fogyasztása is nagyobb. Ha az autó hóval, jéggel borított, inkább kényelmi szempontból érdemes beindítani a motort, hogy az ablak fűtőszála segítsen a jégmentesítésben. Minimális melegítésre persze szükség van, de ez nem több, mint fél perc, amennyi idő alatt bekötjük biztonsági övünket és kényelmesen elhelyezkedünk az autóban.

9. Limitáljuk a légkondit

A légkondicionáló használata akár 20 százalékkal is megnövelheti a fogyasztást. Ezért rövid utak során vagy amikor nincs hőség, inkább a szellőzőket kapcsoljuk be, vagy városon belül – ahol a levegő minősége ezt megengedi – húzzuk le az ablakot. A parkolás során felmelegedett autót először lehúzott ablakokkal szellőztessük át, csak ezután kapcsoljuk be a légkondicionálót, így annak már kevésbé meleg levegőt kell lehűtenie. Ugyanígy az ülés-, illetve az ablakfűtés használatát is gondoljuk át.

10. Óvatosan bánjunk a súlyokkal

Minden, ami növeli az autó légellenállását, illetve tömegét, az a fogyasztást is megdobja. Nagyobb sebesség esetén tehát mellőzzük a letekert ablakokat vagy kinyitott napfénytetőt, és pakoljunk ki minden éppen fölösleges dolgot a járműből (beleértve a gyereküléseket vagy a csomagtartóban kallódó tárgyakat is), illetve szereljük le a tetőcsomagtartót és a kerékpártartót, ha nincs rá szükség. Hasonlóképp ne töltsük túl a tankot – még akkor sem, ha lehetőségünk van rá –, csak a töltőpisztoly első vagy második kattanásáig. Az extra mennyiség egyébként sem termel energiát a motorban.

+1 Gondoskodjunk a megfelelő műszaki állapotról

Tartsuk jó állapotban az autót, és ne hanyagoljuk el a szervizelését. A gumiabroncsokat mindig az ideális nyomásértéken használjuk, mivel alacsony nyomásúakkal több energiát pazarolhatunk el, mint amennyit a legjobb minősítésűekkel megtakaríthatunk. A gumiabroncs mérete legalább ugyanilyen fontos. A széles gumik sportos és stabil érzést keltenek, de a nagy gördülési és légellenállás miatt megnövelik a fogyasztást. Sose felejtsük el továbbá idejében lecserélni az előző évszaknak megfelelő gumit, nyáron ugyanis a téli gumi túlfogyasztást okoz.