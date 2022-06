Egyre többen vesznek ilyen autót itthon: különleges rendszám is jár mellé

Májusban átlépte az 51 ezret, ezzel 2020 óta két és félszeresére nőtt a zöld rendszámmal ellátott autók száma Magyarországon - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) szombaton.

A közlemény szerint a cél az, hogy az ország a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiában foglaltak szerint 2050-re elérje a teljes klímasemlegességet, anélkül, hogy a gazdasági növekedés vagy a jólét veszélybe kerülne. Ebben fontos szerepet játszik a közlekedés zöldítése is, ami a teljes szén-dioxid-kibocsátás ötödéért felel.

"Az ország szén-dioxid-csökkentési céljainak elérése érdekében a közlekedés minden területén támogatjukk az elektromos járművek terjedését. Álláspontunk szerint a zöld átmenet esetében nem plusz terheket kell az emberekre róni, hanem például olyan pályázati konstrukciókat kialakítani, amelyekbe be tudjuk vonni a lakosságot, és hozzájárulnak a felmerülő költségek csökkentéséhez is" - idézi a közlemény Steiner Attila energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárt.

A közlekedésben használt megújuló energiaforrások részarányát illetően Magyarország már most a régióban a legjobban, az uniós átlag felett teljesít. Ezt tovább növelhetik a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv intézkedései, amelyek az elektromobilitás elterjedését ösztönzik - áll a közleményben. Az állami támogatásoknak köszönhetően az elektromos autók mellett mind többen választják az elektromos robogókat is a hagyományos, benzines társaik helyett és egyre népszerűbbek az elektromos rásegítésű kerékpárok is, amelyek vásárlásához minden hónap első felében lehet pályázni támogatásra - írta a TIM.