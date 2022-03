Friss bűntérkép: ezekben a megyékben törik fel, lopják el a legtöbb autót

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Folytatódott a pozitív trend, 2020-ban is kevesebb autót loptak el és törtek fel Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor a rendőrség felhívja a figyelmet, hogy nem szabad félvállról venni a dolgot, ugyanis tapasztalataik szerint nincs ellophatatlan autó. Ugyanez igaz az autófeltörésekre is, amelyekhez szerintük a sértettek figyelmetlensége is nagyban hozzájárul.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK