Jövőre is folytatódik az őrület a használtautó-piacon: 2 millió alatt alig lesz épkézláb kocsi

Rekordévet zárhat a magyar használtautó-piac, és jövőre méginkább felélénkülhet az import, hiszen még mindig komoly fennakadások vannak az autógyárakban. A Pénzcentrum által megkérdezett szakértő szerint az árak is tovább emelkedhetnek. Aki új autót akart venni, de nem jutott neki, az a fiatalabb használt kocsik között nézelődik, és nem ritka, hogy az újkori árnál is magasabb összeget fizet érte. A várakozások szerint 2022-ben már kb. 2 millió forintba is kerülhet egy épkézláb használt autó.

Rekordon záthatja az évet a magyar használtautó-piac: Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója a Pénzcentrum megkeresésére kifejtette, november végéig már mintegy 755 belföldi használt autó cserélt gazdát, és teljes évre ez a szám várhatón 820 ezer körül alakulhat - jóval a 2019-es eddigi rekordérték felett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mint a szakember az idei évet értékelve emondta, a használtautó-import mennyisége az év eddigi tizenegy hónapjában összesen 121 976 darab volt, ami 1,3 százalékkal meghaladja a tavaly ilyenkor regisztrált értéket. Az időszak érdekessége, hogy az első negyedévben az importált használt autók mennyisége még 18 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi értékektől. A megnövekedett kereslet miatt mára bizonyossá vált, hogy 2021-ben a tavalyi 130 430-nál több használt autó áramlik majd az országba - vázolta. Mind a belföldi, mind az importált használt autók piacát az mozgatta az év második felében, autóipart is sújtó félvezetőhiány miatt az újautó-kereskedők képtelenek kielégíteni a koronavírus első hullámai után ismét megerősödő keresletet. EZ IS ÉRDEKELHET Folytatódik a horror a magyar autópiacon: már a listaárat sem tudják garantálni a gyártók Aki autót szeretne venni, az lépjen mihamarabb, mert annyi biztos: olcsóbb nem lesz a kiszemelt modell, bármelyik is legyen az. A kereskedői készleteket is szép lassan felejtsük el. A visszaeső termelés miatt jelentős várólisták alakultak ki, miközben a listaárak is megugrottak. Ennek hatására az eredetileg új autó vásárlását tervezők komoly hányada a használtautó-piacon próbálja megtalálni új járművét. - mutatott rá Halász Bertalan, majd arról beszélt, életkori összetételben nem történt jelentős változás a behozott autók körében: az importált autók közel kétharmadának életkora meghaladja a 10 évet, és legalább 15 éves az állomány mintegy 40 százaléka. A 2022-es kilátások kapcsán a szakértő arról beszélt, tekintettel arra, hogy az év első felében mindenképpen fennmarad a félvezetőhiány miatt kialakult pótlólagos kereslet ebben a szegmensben, arra számíthatunk, hogy a jövő évi használtautó-import az idénre várható 132 ezer darab/év szintet is meghaladhatja majd. Ezt persze befolyásolhatják esetleges szabályozói beavatkozások (az öreg, szennyező autók behozatalának visszafogása érdekében), de nem tartjuk valószínűnek, hogy ilyen lépésre éppen most, az újautó-szegmens beszűkülése idején kerítenének sort. Az újautó-piacon bekövetkezett visszaesés és a használtimport újbóli felpörgése logikus módon negatív hatást fog gyakorolni a hazai autópark átlagéletkorára is. Ez a tavaly év végi 14,7 évről idén év végére akár átlépheti a kerek 15 éves értéket is. Újkori árnál is drágábbak a fiatal autók A szakértő arról beszélt, 2020-ban a használtautó-vásárlók egy jelentős része számára fontos szempont volt, hogy a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében a család rendelkezzen egy második autóval is. Ekkor a még járóképes, öregebb autók iránt is jelentős kereslet-emelkedés indult. Idén ezzel szemben azt láthatjuk, hogy az új autókat keresők közül jelentek meg újonnan jelentős számban a használtautó-piacon, ők pedig a minél fiatalabb, minél kevesebbet futott, lehetőleg még garanciás autókat keresik, amivel jelentősen, akár az újkori áraik fölé is fel tudják pörgetni ezeknek az autóknak az árait - mondta a vezérigazgató, aki szerint immár szinte biztos, hogy a félvezetőhiány legalább a jövő év második feléig kitart majd, így a következő fél évben - erőteljes szabályozói változások híján - a használtautó-import aktivitása tartósan magas szintre áll be. EZ IS ÉRDEKELHET Horror drágulás a használtautó-piacon: ma már csak erre futja 1,5 millió forintból Az átlagos hirdetési ár csak az idei évben közel 25 százalékkal, az elmúlt 12 hónapban pedig mintegy 50 százalékkal emelkedett a legnagyobb hazai autóhirdetési portálon. A használtautó-éhséget az sem csillapítja majd számottevően, hogy a megnövekedett kereslet ebben a szegmensben is alaposan megemelte az árakat: nem ritka, hogy ugyanolyan paraméterekkel rendelkező autó ma 20-25 százalékkal drágább, mint egy évvel korábban, és ezeket az árszinteket a magas szinten maradó kereslet továbbra is fenntartja, esetleg még kismértékben tovább is növelheti - húzta alá Halász Bertalan.

Korábbi cikkünkben a piaci szakértők arra mutattak rám, hogy ma Magyarországon 1,5 millió forintos ár alatt elég nagy kihívás épkézláb használt autót találni. És a vezérigazgató szerint várhatóan jövőre is mélyebbre kell majd a zsebbe nyúlni, ha megfelelő állapotú használt autót szeretnénk vásárolni. Ha további 5-10 százalékos drágulással számolunk, akkor az alsó érték várhatóan egyre inkább a 2 milliós érték felé mozdul majd el 2022-ben - vetítette előre a szakértő.

