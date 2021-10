Ez már botrányos: vannak járművek, amiket már meg sem lehet tankolni Magyarországon

Nem lehet tankolni Ad­Blue adalékanyagot a járművekbe több somogyi töltőállomáson sem – derült ki a Sonline összeállításából.

Ahogy a lap írja, az AdBLue nélkül az újabb dízelmotoros autók, valamint a teherautók nem tudják teljesíteni a környezetvédelmi előírásokat és ha kifogy, akkor az elektronika letilt. Az adalék hiánya ráadásul minden ágazatot érint. Berek Gábor, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara (NAK ) Somogy megyei elnöke szerint a somogyi gazdálkodók többsége olyan traktorral és kombájn­nal dolgozik, amelyek AdBlue nélkül nem működnek. Az adalékanyagra jelenleg is nagy szükség van, mert sok helyen talaj­előkészítési, vetési, gyomirtási és aratási munkák zajlanak.

Szalay Szabolcs, a Tele-Tank benzinkutat üzemeltető Tank-Szer Kft. ügyvezetője elmondta, azért is fogyott el ilyen gyorsan az adalékanyag, mert az is tankolt az elmúlt hetekben, akinek csak hónapok múlva kellene újratöltenie az autóját. Egy dízeles személyautó egy AdBlue tankolással körülbelül 15–20 ezer kilométert is el tud menni, a kamionoknak viszont két, három gázolajtankolás után ezt az adalékanyagot is be kell tölteni a járműbe.

Az összeállításból kiderült az is, hogy az adalékanyag ára az elmúlt egy hónapban duplájára emelkedett, jelenleg literenként 300 forintért kapható.