Ezek a magyarok kedvenc autói 2021-ben: trónon a Suzuki, jól fogynak a hétülésesek

Az elmúlt évekhez képest jóval kevesebb autót helyeztek forgalomba idén júliusban Magyarországon. A Datahouse adataiból kiderült, hogy mindennek ellenére több gyártó is jelentős növekedést könyvelhetett el tavalyhoz képest. A Suzuki vezető helye pedig már most gyakorlatilag megingathatatlan a hazai piacon.

Kevesebb autót helyezek forgalomba Magyarországon júliuban, mint az azt megelőző 3 év azonos hónapjában - derült ki a Datahouse friss statisztikáiból, amelyeket a Pénzcentrumhoz is eljuttattak.

Idén a hetedik hónapban összességében 10 568 személyautó kapott magyar rendszámot, amely 12,3 százalékkal kevesebb, mint 2020-ban volt, amikor már éledezett a piac a COVID-lezárások után. A 2019-es rekordévhez képest pedig még ennyél is nagyobb az eltérés, 30,9 százalékos.

Összességében még mindig több autó került forgalomba Magyarországon, mint a tavalyi év első hét hónapjában - amikor a járványügyi korlátozások miatt áprilisban és májusban padlót fogott a piac. Az idei első hét hónap adatai 11,3 százalékkal magasabbak a tavalyinál, viszont a 2019-es rekordévhez képest viszont már több mint 14 400 autós, azaz 16,1 százalékos lemaradásban vagyunk.

A márkák 2021-es versenyét 7 hónap után tetemes előnnyel a Suzuki vezeti, 11 224 autóval, 3800 darabos lemaradással második a Toyota, a Ford pedig a harmadik helyen áll 6290 forgalomba helyezett autóval. A top 5-be odaért még a KIA (5538 db.), illetve a Skoda (5150 db.) is.

De nem maradt le sokkal az öt legnagyobb mennyiségben forgalomba helyező gyártó listájáról a Dacia sem, amelyből január és július között 5072 darab kapott magyar rendszámot.

Ami a volumenek változását illeti: a 20 legtöbbet forgalomba helyező gyártó közül 8 is kevesebb autót helyezett forgalomba január és július között, mint 2020. azonos időszakában. A nagy nyertesek közé tartozik a Jeep, amely majdnem 150 százalékkal tudta növelni forgalomba helyezéseit, de a Suzuki is tetemes pluszban (+82%) van a tavalyi adatokhoz képest. Jelentősen, 60 százalék feletti értékkel nőni tudott a KIA is tavalyhoz képest.

A legnagyobb veszteséget a Renault könyvelhette el (-60%), de az Opel forgalomba helyezései is mintegy 40 százalékkal estek vissza. A Volkswagen és a Citroen is több mint ötödével kevesebb forgalomba helyezést adott idén, mint 2020. első hét hónapjában.

A magyarok kedvenc autója pedig a...

A modellek toplistájának dobogóján valami nagyon drasztikusnak kellene történnie, hogy bármelyik vetélytárs veszélyeztesse a Suzuki elsőségét. Nagy meglepetés nincs, a magyarok kedvenc autója továbbra is a Suzuki Vitara, amelyből idén július végéig 5452 darab kapott magyar rendszámot. A második helyezett "szokás szerint" a másik sláger-Suzuki, az SX4 S-Cross, amiből 2021-ben 3775 új példány került forgalomba.

Utóbbit még megszorongathatja a 3. helyezett Dacia Duster, amelyből eddig 3433 darab állt forgalomba, de a negyedik helyen álló Fiat 500-as is lőtávolban van még a maga 3030 darabjával. A top 10-ben ott van még a Suzuki harmadik legnépszerűbb modellje, a Swift is, amiből 1651 kapott magyar rendszámot július végéig.

Kilencedik helyen megtaláljuk a nagycsaládos támogatás egyik kedvencét, a Ford Tourneo Costum-öt (1788 db.). De a hétszemélyesként is rendelhető modellek közül ott van még a top 20-ban a Dacia Lodgy (962 db.) és a Toyota Proace City Verso (890 db.) is.