Less be a sanghaji Tesla-gyárba: hihetetlen, hogy ellenőrzik a készülő autók minőségét + VIDEÓ

Kemény minőségellenőrzésen esnek át a Sanghajban készülő Tesla Model Y-ok. Most egy videó került ki a gyárból, amelyen lépésről lépésre mutatják be, mi mindent vizsgálnak a készülő autókon. Mielőtt megkapnák a szükséges pecséteket, a tesztpályán is kipróbálják őket, sőt, egy medencén is keresztülhajtanak velük.

