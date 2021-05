Kiderült: ilyen árakkal érkezik a Hyundai luxusmárkája

Kiderült, milyen árakon érkezik Európába a Hyundai luxusmárkája. A Genesis modelljeit első körben Németországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban árulják majd, illetve online is meg lehet rendelni őket.

Idén nyáron hivatalosan is megérkezik Európába a Hyundai luxusmárkája, a Genesis, amely a G70-es, GV70-es, G80-as, GV80-as, illetve G90-es típusokkal száll szembe a riválisokkal. Most az is kiderült, milyen árakon kínálják majd az autóikat.

Az A6-os Audi, 5-ös BMW és Mercedes E-osztály ellenfelének szánt Genesis G80 európai alapára 46 900 euró (16,3 millió forint), amiért egy Premium Line felszereltségű, hátsókerék-hajtású 2,2 literes dízel modell vihető haza. Ugyanez a motor a Luxury Line felszereltséggel 52 800 eurós (18,4 millió forint) alapáron kapható - írja a hvg.hu.

Az Audi Q7, BMW X5 és Mercedes GLE ellen induló, Genesis GV80 a 2,5 literes benzines motorral 62 600-68 900 eurónál (21,8-24 millió forint) kezdődik, a 278 lóerős 3 literes dízelmotoros változatok pedig 63 400-70 100 euróba (22,1-24,4 millió forint) kerülnek.

Az autókat első körben Németországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban árulják majd, illetve online is meg lehet rendelni őket.

Fotó: Genesis