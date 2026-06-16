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Világ

Súlyos katasztrófa fenyegeti a világ gyermekeinek felét: még a gazdag európai országok sincsenek biztonságban

Pénzcentrum
2026. június 16. 12:45

Nem kizárólag a harmadik világ országainak gyermekeit fenyegeti a globális klímaválság, de még a gazdag országokban sincsenek teljes biztonságban a kiskorúak egy új jelentés szerint - írta meg a The Guardian.

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A világ gyermekeinek felét fenyegeti egyszerre legalább három, egymást átfedő éghajlati veszély, amelyek az egészségüket, a tanulmányaikat és a puszta túlélésüket is veszélyeztetik – ez derül ki a UNICEF legújabb, a gyermekeket érintő éghajlati kockázatokról szóló jelentéséből.

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Az UNICEF szerint világszerte több mint egymilliárd gyermeket sújt egyidejűleg legalább három klímaveszély, például hőhullámok, viharok, áradások és aszályok formájában. Az ENSZ Gyermekalapja nyolc különböző éghajlati veszélytípust vizsgált meg, köztük a tengerparti és a folyami áradásokat, az aszályt, a rendkívüli hőséget, az erdőtüzeket, a hőhullámokat, a homok- és porviharokat, valamint a trópusi viharokat.

Az elemzés megdöbbentő eredménye szerint ma már szinte minden gyermek – beleértve a magas jövedelmű országokban élőket is – ki van téve legalább egy ilyen veszélynek, 123 ezer fiatal pedig élete során hatnál is többet kénytelen megtapasztalni.

A leginkább érintett térségek közül kiemelkedik az afrikai Száhel-övezet, ahol több mint négymillió gyermeket fenyeget egyszerre a hőhullámok, a rendkívüli hőség, valamint a homok- és porviharok hármas veszélye. Ázsiában Banglades, Mianmar és Pakisztán gyermekei vannak kitéve a legtöbb egyidejű éghajlati kockázatnak a világon.

A gazdagabb államok sem jelentenek kivételt, Olaszországban például több mint hatmillió gyermeket érintenek a hosszan tartó hőhullámok és a szárazság.

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A jelentés rámutat arra is, hogy a melegedő éghajlat és a szélsőséges időjárás egyre nagyobb terhet ró az infrastruktúrára. Az UNICEF által közzétett felvételeken például pápua új-guineai gyerekek láthatók, akik egy krokodilok lakta folyón úsznak át, hogy eljussanak az iskolába, mivel egy kulcsfontosságú gyaloghidat még 2012-ben elmosott az áradás, és azóta sem építették újjá.

A 15 éves Lorna, aki naponta kénytelen átkelni a Kemp Welch folyón, elmondta, hogy a menstruációjuk ideje alatt a közösség vénei nem engedik a lányokat a vízbe, mert attól tartanak, hogy a vér odavonzza a krokodilokat. A monszun idején a vízben sodródó fatörzsek és a törmelék súlyos sérüléseket okozhatnak, a hideg, szennyezett folyóvíz miatt pedig sok gyermek megbetegszik.

Az UNICEF egyúttal cselekvési tervet is javasol, amelyben arra szólítja fel a kormányokat és a vállalatokat, hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, a klímaadaptáció során pedig kiemelten figyeljenek a gyermekeket kiszolgáló alapvető szolgáltatásokra. Catherine Russell, a szervezet ügyvezető igazgatója szerint az elemzés segítheti a döntéshozókat abban, hogy hatékonyabban tervezzenek, és célzottabb beruházásokkal hozzanak létre ellenállóbb egészségügyi, oktatási és infrastrukturális rendszereket.
Címlapkép: Getty Images
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