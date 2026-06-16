Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet értelmében szeptember 1-jétől módosulhat a titkosan örökbefogadott gyermekek egészségügyi adatainak kezelése.
Súlyos katasztrófa fenyegeti a világ gyermekeinek felét: még a gazdag európai országok sincsenek biztonságban
Nem kizárólag a harmadik világ országainak gyermekeit fenyegeti a globális klímaválság, de még a gazdag országokban sincsenek teljes biztonságban a kiskorúak egy új jelentés szerint - írta meg a The Guardian.
A világ gyermekeinek felét fenyegeti egyszerre legalább három, egymást átfedő éghajlati veszély, amelyek az egészségüket, a tanulmányaikat és a puszta túlélésüket is veszélyeztetik – ez derül ki a UNICEF legújabb, a gyermekeket érintő éghajlati kockázatokról szóló jelentéséből.
Az UNICEF szerint világszerte több mint egymilliárd gyermeket sújt egyidejűleg legalább három klímaveszély, például hőhullámok, viharok, áradások és aszályok formájában. Az ENSZ Gyermekalapja nyolc különböző éghajlati veszélytípust vizsgált meg, köztük a tengerparti és a folyami áradásokat, az aszályt, a rendkívüli hőséget, az erdőtüzeket, a hőhullámokat, a homok- és porviharokat, valamint a trópusi viharokat.
Az elemzés megdöbbentő eredménye szerint ma már szinte minden gyermek – beleértve a magas jövedelmű országokban élőket is – ki van téve legalább egy ilyen veszélynek, 123 ezer fiatal pedig élete során hatnál is többet kénytelen megtapasztalni.
A leginkább érintett térségek közül kiemelkedik az afrikai Száhel-övezet, ahol több mint négymillió gyermeket fenyeget egyszerre a hőhullámok, a rendkívüli hőség, valamint a homok- és porviharok hármas veszélye. Ázsiában Banglades, Mianmar és Pakisztán gyermekei vannak kitéve a legtöbb egyidejű éghajlati kockázatnak a világon.
A gazdagabb államok sem jelentenek kivételt, Olaszországban például több mint hatmillió gyermeket érintenek a hosszan tartó hőhullámok és a szárazság.
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A jelentés rámutat arra is, hogy a melegedő éghajlat és a szélsőséges időjárás egyre nagyobb terhet ró az infrastruktúrára. Az UNICEF által közzétett felvételeken például pápua új-guineai gyerekek láthatók, akik egy krokodilok lakta folyón úsznak át, hogy eljussanak az iskolába, mivel egy kulcsfontosságú gyaloghidat még 2012-ben elmosott az áradás, és azóta sem építették újjá.
A 15 éves Lorna, aki naponta kénytelen átkelni a Kemp Welch folyón, elmondta, hogy a menstruációjuk ideje alatt a közösség vénei nem engedik a lányokat a vízbe, mert attól tartanak, hogy a vér odavonzza a krokodilokat. A monszun idején a vízben sodródó fatörzsek és a törmelék súlyos sérüléseket okozhatnak, a hideg, szennyezett folyóvíz miatt pedig sok gyermek megbetegszik.
Az UNICEF egyúttal cselekvési tervet is javasol, amelyben arra szólítja fel a kormányokat és a vállalatokat, hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, a klímaadaptáció során pedig kiemelten figyeljenek a gyermekeket kiszolgáló alapvető szolgáltatásokra. Catherine Russell, a szervezet ügyvezető igazgatója szerint az elemzés segítheti a döntéshozókat abban, hogy hatékonyabban tervezzenek, és célzottabb beruházásokkal hozzanak létre ellenállóbb egészségügyi, oktatási és infrastrukturális rendszereket.
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