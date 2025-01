Ismét tűz ütött ki Los Angelesben: megint menekülnie kell a lakosságnak

A Los Angeles környékén tomboló erdőtüzek miatt több mint 50 ezer embert kellett evakuálni vagy figyelmeztetni. A hatóságok újabb veszélyes szelektől tartanak, miközben a hétvégére esőzések várhatók. A tűzoltók továbbra is küzdenek a már harmadik hete pusztító Palisades és Eaton tüzekkel, amelyek eddig 28 halálos áldozatot követeltek és több mint 14 ezer épületet pusztítottak el.

Szerdán újabb hatalmas erdőtűz tört ki Los Angelestől északra, a Castaic-tó környékén. Robert Luna Los Angeles megyei seriff közlése szerint több mint 31 ezer ember evakuálását rendelték el, további 23 ezer ember pedig evakuálási figyelmeztetés alatt áll.

A Hughes-tűz néven ismert új tűzvész szerda reggel kezdődött, és rövid idő alatt közel 40 négyzetkilométernyi területen pusztított. A lángok hatalmas sötét füstfelhőket hoztak létre a népszerű üdülőterületként ismert Castaic-tó közelében, mintegy 65 kilométerre attól a helytől, ahol az Eaton- és a Palisades-tűz már harmadik hete tombol - közölte az Euronews.

A hatóságok egy csaknem 50 kilométeres szakaszon lezárták az 5-ös autópályát, miközben a lángok a hegycsúcsok mentén és a zord kanyonokba terjedtek. A földi és légi egységek megpróbálják megakadályozni, hogy a szél által táplált tűz dél felé, Castaic lakottabb területei felé haladjon.

Karen Bass, Los Angeles polgármestere rendeletet adott ki az égési területeken végzett takarítási munkálatok felgyorsítására és a tűzzel kapcsolatos szennyező anyagok környezeti hatásainak enyhítésére. A polgármester utasította a csapatokat, hogy távolítsák el a növényzetet, támasszák meg a hegyoldalakat és erősítsék meg az utakat az esetleges esőzések miatt.

"Újabb kritikus tűzveszélyes helyzetet fogunk látni Dél-Kaliforniában" - figyelmeztetett Todd Hall, az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa.

A hatóságok felszólították a lakosokat, hogy vizsgálják felül evakuálási terveiket, készítsenek vészcsomagokat, és legyenek éberek a tüzekkel kapcsolatban. Bass polgármester arra is figyelmeztetett, hogy a szél hamut hordozhat, és azt tanácsolta a Los Angeles-ieknek, hogy keressék fel a város hivatalos forrásait, hogy többet tudjanak meg arról, hogyan védekezhetnek a mérgező levegő ellen.

Közben több per is indult azok részéről, akik az Eaton-tűzben elvesztették otthonukat. A felperesek azt állítják, hogy a Southern California Edison - a térség elsődleges áramszolgáltató vállalata - berendezései hibásak voltak, és ez okozta a tüzet. Egy bíró kedden arra kötelezte a vállalatot, hogy mutassa be a tűz keletkezésének helyén lévő áramkörök adatait.

Donald Trump amerikai elnök hétfői beiktatási beszédében bírálta az erdőtüzekre adott választ, és bejelentette, hogy pénteken Los Angelesbe utazik. A helyi tisztviselők szerint az elnöki látogatás részleteit még dolgozzák ki.