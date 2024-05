Így hurcolta haza egy kisgyerek a rettegett H5N1 vírust: csúnyán elkapta, súlyosan megbetegedett

Ausztrália első ismert emberi madárinfluenza esetét egy Indiából hazatérő gyermeknél azonosították, aki súlyosan megbetegedett a H5N1 törzs miatt, de már teljesen felgyógyult; további eseteket nem találtak, így az emberek közötti terjedés kockázata alacsony - írta meg a DailyMail.

Ausztrália első emberi esetét jegyezték fel a H5N1 madárinfluenza törzs kapcsán, amely egy gyermeknél jelent meg, aki márciusban érkezett vissza Indiából Victoria államba. A fertőzés súlyos volt, de a gyermek teljesen felgyógyult. Dr. Clare Looker, Victoria állam egészségügyi vezetője erősítette meg az esetet, kiemelve annak jelentőségét mint az országban az első ilyen típusú megbetegedést.

A madárinfluenza-vírust a Victoria államban alkalmazott megerősített felügyeleti rendszer részeként végzett vizsgálatok során azonosították. Az érintkezés nyomon követése nem talált további eseteket, ami alacsony további emberi megbetegedések kockázatát jelzi, mivel a vírus nem terjed könnyen emberről emberre.

Ugyanezen időszakban egy másik madárinfluenza törzs jelenlétét is felfedezték egy Victoria állambeli tojófarmon. Az Agriculture Victoria sürgős vizsgálatot indított Meredith közelében, miután több baromfi pusztult el egy farmon. Graeme Cooke főállatorvos szerint ez a járvány valószínűleg a H7N7-es törzzsel összefüggésben áll, amely eltér a magas patogenitású H5N1-es változattól és korábban is előfordult már Ausztráliában.

A H7N7-es törzs az ausztráliai madárinfluenza leggyakoribb formája. A 2020-as kitörés során ez a törzs érintette Victoria állam tojástermelő farmjait. Jelenleg is vizsgálják, hogy a mostani esetek ugyanahhoz a törzshez tartoznak-e. Az érintett birtokot karantén alá helyezték. A mintavételeket Geelongban található laboratóriumba küldték elemzésre.

A madárinfluenza súlyos betegséget okozhat házi baromfiknál és vadmadaraknál is terjedhet. Bár minden madárfaj fogékony lehet a H5N1 vírusra, amely több mint 50 emlősfajban is kimutatható volt, beleértve az embert is (igaz, az embereknél változó súlyosságú tünetek jelentkeztek eddig).