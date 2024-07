Ebbe jól belehúztunk: a világ egyik legjobbja ellen kezd Párizsban a magyar teniszező

A 22-szeres Grand Slam-bajnok Rafael Nadal ellen kezd Fucsovics Márton a párizsi olimpia tenisztornáján.

A csütörtöki sorsoláson kiderült, hogy a világranglistán 83. Fucsovics az első fordulóban a spanyol sztárral csap össze, aki már 14-szer diadalmaskodott az ötkarikás küzdelmeknek is otthont adó Roland Garroson. A mérkőzés győztese minden bizonnyal a 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes Novak Djokoviccsal mérkőzhet meg a második fordulóban, amennyiben a szerb sztár túljut az ausztrál Matthew Ebdenen.

"Vegyes érzések vannak bennem" - nyilatkozta a 32 éves Fucsovics a szövetség közösségi oldalán.

Kaphattam volna könnyebb sorsolást is, ugyanakkor még sosem játszottam Nadallal, és talán ez az utolsó lehetőségem, hogy megmérkőzzek vele, ráadásul éppen a Roland Garroson. Nyerni megyek ki a pályára, ő már nincs a legjobb formájában, én most kezdek visszajönni, úgyhogy akár meg is lephetem őt

- nyilatkozta a nyíregyházi teniszező, aki a hír hallatán a Nadalhoz hasonlóan balkezes Velcz Zsomborral folytatta a csütörtöki edzését.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Fucsovics Márton kifejtette, egy hete kezdte újra a tréningeket, már kilencvenszázalékos állapotban van a sérült keze, és nagyon motivált az olimpia előtt. A mezőny másik magyarja, az ATP-rangsorban 49. és jelenleg még Umagban szereplő Marozsán Fábián a francia Ugo Humbert-rel (15.) találkozik a szombaton és vasárnap sorra kerülő nyitókörben.

Párosban Fucsovics és Marozsán a holland Tallon Griekspoorral és Wesley Koolhoffal száll szembe, és továbbjutás esetén a spanyol szuperduó, Nadal és a háromszoros GS-győztes Carlos Alcaraz várhat rájuk.