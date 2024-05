Súlyos fertőzés terjedhet a magyarok házikedvencei körében: az étvágytalanság a legjellemzőbb tünet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Arról sokat hallani, hogy baromfik körében nagymértékben terjed a madárinfluenza - és már szarvasmarháknál is megjelent a fertőzés. Emberek esetében is azonosítottak már fertőzötteket, ez azonban egyelőre ritkán fordul elő. Fontos viszont tudni, hogy kutyákra és macskákra is veszélyes lehet a madárinfluenza - írja a Healthnews. A háziállatok egyes esetekben súlyos tüneteket is mutathatnak és halálos is lehet számukra a fertőzés.

A madárinfluenza, amely elsősorban a madarakat érinti, világszerte előforduló A típusú influenzavírus. E vírus alacsony és magas patogenitású formái ismertek, H5N1 törzsként is ismert. A madaraknál megfigyelhető tünetek között szerepel a letargia, étvágytalanság, légúti problémák, neurológiai zavarok, gyomor-bélrendszeri panaszok, duzzanat és lila elszíneződés a tesen, valamint csökkent vagy rendellenes tojástermelés. Súlyos esetben hirtelen halál is előfordulhat. Fontos viszont tudni, hogy a madárinfluenza nemcsak vadon élő és házi szárnyasokban fordul elő, hanem emlősöknél - beleértve teheneket, kecskéket, kutyákat, macskákat és embereket - is megjelenthet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A háziállatokra való átterjedés főként fertőzött madarakkal való közvetlen vagy közvetett érintkezés útján történik. Kutyák és macskák esetében a fertőzés gyakran a fertőzött madarak vagy azok élőhelyeinek szaglásával, nyalogatásával terjed át, illetve fertőzött állatok elfogyasztása útján. Bár egyelőre a háziállatoknál egyelőre ritkábban fordul elő a madárinfluenza, fontos, hogy a gazdák tisztában legyenek a tünetekkel, és megtegyék a megelőző lépéseket. A kutyák és macskák esetében a legfőbb tünetek a láz, letargia, étvágytalanság és légzőszervi tünetek, kötőhártya-gyulladás, görcsrohamok jelentkezhetnek. Házikedvencként tartott madaraknál letargia, étvágytalanság, légzőszervi problémák figyelhetők meg. A betegséget jelezheti még a koordináció hiánya, hogy az állat már nem tud ülni, hanem fekszik, és emésztési panaszokat produkál. Megjelenhetnek továbbá neurológiai tünetek is. Fontos, ha az állatánál valaki étvágytalanságot tapasztal, kezdjen gyanakodni. A kezelés jelenleg csak támogató jellegű lehet; specifikus terápia nem áll rendelkezésre. Az erős immunrendszerű állatoknál, kevésbé súlyos fertőzés esetén az állat magától is helyrejöhet. Azonban bizonyos esetekben a fertőzés súlyosabb, ekkor érdemes orvoshoz fordulni az állattartóknak. A Healthnews cikke szerint a fertőzés elkerülése érdekében érdemes a kutyákat pórázon sétáltatni, az állatainkat távol tartani vadon élő madaraktól és haszonállatoktól. Kint tartott állatok esetében érdemes az etető- és itatótálakat olyan helyre tenni, ahol madarak nem férnek hozzá - esetleg külön madáritatót kihelyezni a kedvenc számára elérhetetlen helyen. Nem árt időnként - ahogy az embereknek is - a házikedvencek immunrendszerét megerősíteni vitaminkúrával, hogy elkerüljük a bajt. Az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) szerint az emlősök körében alacsony maradnak az esetszámok. A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok (CDC) szerint is alacsony a jelenlegi közegészségügyi kockázat. Ennek ellenére fontos tájékozódni és jó higiéniát gyakorolni mind saját magunk, mind házi kedvenceink védelme érdekében.

