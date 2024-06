Úgy tűnik, eldőlt: ő lesz az Európai Bizottság elnöke a következő 5 évben

Az Európai Bizottság a soros EU-csúcstalálkozón a regnáló Ursula von der Leyen mandátumának meghosszabbítását szavazta meg.

Az Európai Néppárt (EPP) politikusa, António Costa (volt portugál miniszterelnök) lett az Európai Tanács új elnöke, míg Kaja Kallas észt miniszterelnököt az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjévé nevezték ki. A magyar miniszterelnök nem támogatta Ursula von der Leyen jelölését, míg Kallas esetében tartózkodott. Egyedül Costa kinevezése mellett szavazott igennel.

A szavazás eredményét Charles Michel az X-en is közzétette.

The European Council proposes @vonderleyen as candidate for President of the European Commission. pic.twitter.com/ytJk1t4WQX