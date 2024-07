Bréking! Visszalépett Joe Biden: ezzel Trump győzelme borítékolova van?

A posztban úgy fogalmazott, hogy bár az volt a szándéka, hogy induljon az elnökválasztáson, jelenleg az szolgálja leginkább a Demokrata Párt és az Egyesült Államok érdekeit, ha mégis visszalép.

Életem legnagyobb megtiszteltetése volt, hogy az önök elnökeként szolgálhattam. És bár az volt a szándékom, hogy újraválasztásra pályázzak, úgy vélem, a pártom és az ország érdeke az, hogy visszalépjek, és kizárólag arra összpontosítsak, hogy elnöki feladataimat teljesítsem a ciklusom hátralévő részében. Még a héten részletesebben fogok beszélni a Nemzetnek a döntésemről

- fogalmazott Biden. Íme az amerikai elnök hivatalos X-es felületén elérhető poszt:

Szintén az X-en jelentette be Joe Biden, hogy a jelenlegi alelnökét, Kamala Harrist támogatja jelöltként. „A legelső döntésem a párt 2020-as jelöltjeként az volt, hogy Kamala Harrist választottam alelnöknek. És ez volt a legjobb döntésem" – fogalmazott

Ma szeretném felajánlani teljes támogatásomat és jóváhagyásomat Kamala számára, hogy idén ő legyen a pártunk jelöltje

– tette hozzá Joe Biden. Íme a poszt:

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV