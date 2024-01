Mutáns koronavírus-törzset fejleszthettek kínai tudósok: 100% a halálozási arány

Kínai tudósok olyan vírustörzset hoztak létre, mely megtámadja a szemet és az agyat, és mindössze nyolc nap leforgása alatt végez a fertőzöttekkel. A kísérletek heves reakciókat váltottak ki, nyugati szaktekintélyek sorra ítélték el a kutatást.

Kínai tudósok olyan koronavírus törzset hoztak létre, mely megtámadja az agyat, és 100 százalékban halált okoz. A betegséggel ugyan csak egereket fertőztek meg, azonban a kísérlet leírása szerint félő, hogy az az emberre is átterjedhet - írja a DailyMail. A GX_P2V-nek elnevezett vírust eredetileg 2017-ben fedezték fel malajziai pangolinokban, majd klónozták és egy pekingi laboratóriumban tárolták, ahol tovább fejlődött.

A lap szerint a kínai kutatók ezután kísérletezni kezdtek vele, melynek során kiderítették, hogy a vírus az előzetesen humanizált kísérleti egereket (emberi génekkel, sejtekkel, szövetekkel és/vagy szervekkel ellátott rágcsálók, akiken az elvégzett tesztek nagyjából olyanok, mintha azokat embereken végezték volna) mindössze 8 napon belül pusztította el, a vírusterhelés pedig az agyukban és szemükben volt a legmagasabb.

A vírus a leírás szerint ráadásul nem csak hihetetlenül gyors, de kegyetlen is: a haláluk előtti napokban a rágcsálók rohamosan lefogytak, görnyedt testtartást vettek fel, és rendkívül lomhán mozogtak, megvakultak és a szemük teljesen fehérré változott 24 órával azelőtt, hogy elpusztultak.

Azaz a vírus - annak ellenére, hogy rokonságban áll a Coviddal - egyedülálló módon szaporodik és terjed a szervezetben a hírek szerint. A brit lap hozzáteszi: külön aggoalomra adhat okot, hogy a Pekingi Egyetem tudósai által végzett kísérletről szóló tanulmányt teljes egészében nem publikálták, abból csak annyi tudható, hogy a tudósok egy része szoros kapcsolatban áll a kínai hadsereggel.

A globális tudományos közösségben heves tiltakozást váltott ki a kutatás híre, többen is kikeltek az ilyen jellegű vizsgálatok ellen. Köztük Francois Balloux, a University College London professzora is, aki az X-en kijelentette:

Ez egy szörnyű kísérlet, ami tudományosan teljesen értelmetlen.

Emellett megkérdőjelezte a humanizált egerek GX_P2V-vel való megfertőzésének értékét, és rámutatott az ilyen kísérletekkel kapcsolatos lehetséges kockázatokra.

Richard Ebright, a Rutgers University professzora is hasonló véleményt fogalmazott meg, emellett a biológiai biztonsági óvintézkedésekre vonatkozó információkat hiányolta. Végül párhuzamot vont a korábbi wuhani kutatásokkal, amelyek a gyanú szerint a Covid-19 világjárványt váltották ki.

Dr. Gennadi Glinsky, a Stanford nyugalmazott orvosprofesszora szintén hevesen reagált a kutatások kapcsán, ő egyszerűen kijelentette:

Ezt az őrületet meg kell állítani, mielőtt túl késő lenne.

Noha a kínai kutatók kísérlete ellen óriási a tiltakozás, érdemes megjegyezni, hogy hasonló tudományos munka az Egyesült Államokban is zajlott. 2022-ben például a Bostoni Egyetemen egy új Covid-törzset hoztak létre, amely 80 százalékos halálozási arányt mutatott az ott használt kísérleti egerek körében. Az akkori kísérletek kapcsán felvetődött, hogy az ilyen jellegű kutatások illegálisak-e, valamint hogy azok csak egy nemzet érdekeit szolgálják-e azáltal, hogy a vírust halálosabbá teszik. A Biden-adminisztráció 2022 októberében szigorította is az ilyen jellegű kutatásokra vonatkozó szabályokat, ugyanakkor a félelmek továbbra is megmaradtak.