Magyarországon nem is filléres az új iPhone: ezért kerül többe nálunk, mint az USA-ban

Nem csak a magyar gigaáfa dobhatta meg az olcsó iPhone árát, hanem a forint ingadozása is - főleg, hogy az Apple előbb dollárról vált euróra, aztán euróról forintra. Levezettük, miért sokkal drágább az új SE telefon itthon, mint az USA-ban.

Részben a járvány okozta károk enyhítése miatt hamarabb dobta piacra az Apple az olcsónak szánt iPhone-t, az új SE az Egyesült Államokban 400 dollárért kapható, ami kb. 128 ezer forintnak felel meg - erre még rájön az adó, ami minden államban más mértékű, de összességében 450 dollárnál (145 ezer forint) többet nem kell fizetni a telefonért az Államokban.

Sokan várták már ezt a modellt, hiszen a jelenleg kapható legolcsóbb készülék, az iPhone XR 247 990 forintról indul Magyarországon, ami a legtöbb magyarnál már bőven a lélektani határ fölött van, ha a telefonra kiadott összeget nézzük. Igen ám, de itthon nem is annyira olcsó az olcsó iPhone: 179 990 forintról indul az új SE, de Európa más részeinek sem jut ki a jóból az Apple hivatalos oldalai szerint. A németeknél és az osztrákoknál 479 eurót kérnek el a készülékért, ami átszámolva durván 168 ezer forint, a briteknél 419 font az indulóár, ami kb. 168 ezer forintnak felel meg. A franciáknál 489 euróba (171 ezer forintba) kerül az SE, Csehországban 12 990 koronáért (kb. 167 ezer forintért) dobta piacra az Apple, Olaszországban 499 eurót (174 ezer forintot) fizet ki az, aki megrendeli az újdonságot.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a németeknél 19 százalékos az áfa, az osztrákoknál, a briteknél és Franciaországban 20 százalék, Csehországban 21, az olaszoknál pedig 22 százalék az általános forgalmi adó. Magyarországon 27-et kell rászámolni - egyébként ez Európában a legtöbb.

Nem csak az áfa a ludas



Oké, még mindig nem kerül annyiba, mint az eddig forgalmazott almás telefonok, de látható, hogy átszámolva durván 50 ezer forint így is rácsúszik az új iPhone-ra, mire Európába érkezik. Magyarországon például a 180 ezer forintos vételár tartalmazza az áfát (27%) és az "alkalmazandó szerzői jogdíjakat": az adó a legolcsóbb SE-n kb. 38 800 forint, plusz még a telefon memóriája után is kell fizetni az Artisjusnak (mint minden adathordozó esetében), ez 64 GB kapacitásig a telefonoknál 2852 forint - a legolcsóbb SE memóriája is 64 gigás.

Akkor számoljunk: ha kivonjuk a 179 990 forintos vételárból az áfát meg az Artisjus-adót, akkor 138 ezer forint jön ki, ami a csütörtök délutáni árfolyamon (1 EUR = 350,95 HUF) 393 eurónak felel meg, ami dollárban 426-ot ér (1 EUR = 1,08 USD). Tehát még így is van nagyjából 26 dollárnyi (8418 forint) differenciál.

A Telekom már bejelentette

A hazai szolgáltatók közül elsőkent a Telekom jelentette be, hogy náluk is elérhető lesz az új iPhone SE készülék. A telefon háromféle - fekete, fehér és piros - színben kapható, és olyan népszerű kivitelben készült, amely ellenáll a por és víz okozta hatásoknak.

Az új iPhone április 24-től vásárolható meg a Telekom webshopjában és április 30-tól a Telekom üzleteiben - péntek délelőtt még nem írtak árat a telefonra a Telekomnál. Tekintettel a koronavírus-járványra, arra kérik az ügyfeleket, hogy az ügyintézéshez online felületeinket használják! Az iPhone SE folyamatosan frissülő, dedikált oldalán minden információ megtalálható lesz a készülékkel és a konstrukciókkal kapcsolatban.

Érdemes tudni, hogy az Apple az európai árakat úgy állapítja meg, hogy az amerikai árat átváltja euróra, majd pedig rápakol némi árfolyamkockázatot. Hiszen a vállalatnak sem érdeke, hogy bukjon a telefonokon, ha esetleg nagyon megerősödne a dollár, és kevesebb eurót keressen a telefonokon. Ahol pedig nem euró van, ott az adott ország fizetőeszközére is átváltják az eurós árat, plusz ismét némi árfolyamkockázat.

Itt a Pénzcentrumon is rendre megítuk, hogy az utóbbi időben valóságos mélyrepülésben volt a forint, szóval ez sem kedvez a magyar árazásnak - bár, most örülhetünk, hogy a 350-es szintre visszakapaszkodott a forint. Jártunk már mélyebben is, és vélhetően az Apple-nél is figyelemmel kísérték, hogy mennyire ingadozik a forint-euró árfolyam, és raktak biztosítékot az itthoni árakra.

Más se olcsóbb, ha gyenge a forint



A gyenge forint folyományaként a boltokban előbb-utóbb minden olyan termék drágulni fog, amelyért te ugyan forinttal foizetsz a kasszánál, de a boltos más valutában (pl. euróban) vásárolja azt meg külföldről. Ha tartósan ilyen gyenge marad a forint, akkor hozzá kell szokni a drágább kakaóhoz, banánhoz, kávéhoz, narancshoz - egy szóval minden olyan termékhez, amit nem tudnak nagy mennyiségben előállítani vagy megtermelni Magyarországon, és külföldről kell behozni. Öröm az ürömben, hogy a hazai termelők által sokat szidott szlovák import tej ára is felmehet.

Ha már import: azok is rosszul járnak, akik nem közvetlenül a vevőknek adják el a külföldről behozott termékeiket, hanem mondjuk valamilyen gyárnak. Az ő bevételük a most keveset érő forintban keletkezik, ám az áruért nekik is valutában kell fizetni. Aki külföldre, például az EU-ba exportálja az áruját az örülhet a mélypontnak, hiszen nála ez pont fordítva van: a hazai forintjaiból állítja elő Magyarországon a termékét, és euróért, dollárért adja azt tovább.

Az a kevés áru, amit 100 százalékban Magyarországon termelnek, megúszhatja az árváltozást még hosszabb ideig gyenge forint mellett is. Bár kevés ilyen magyar termék van, hiszen a gyártáshoz szükséges eszközök, csomagolóanyagok vagy számítástechnikai eszközök közül valami szinte biztosan külföldről származik.

Címlapkép: Getty Images