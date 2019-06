Horrorárak a Balcsin: ennyibe kerül egy lángos, vagy egy hekk

Nincsen nyár Balaton nélkül, és Balaton pedig hekk vagy lángos nélkül. Most hogy tagadhatatlanul kitört a nyár, és tódulnak a fürdőzni vágyók a magyar tengerhez, nem csak a magas strandbelépő árakra érdemes felkészülni, hanem arra is, mennyibe fog kerülni egy lángos a tóparton. A déli parti Máriaszőlőtelepen jelenleg a sima lángos 400 forint.

A sajtos-tejfölös lángosért már 600 forintot kérdenk, míg a sült hekkből 10 dkg 400 forint, mellé a hasábburgonya szintén 400, a palacsinta pedig 250 forint - írja a Nosalty.hu. A Balaton parton más településeken is nagyon hasonlóan alakulnak az árak: az alap lángos ára 400 és 600 forint között mozog, míg a sajtos-tejfölösé 600 forinttól indul, de a felkapottabb helyeken elérheti akár az 1000 forintot is. Badacsonytomajon és Balatonfüreden a sajtos-tejfölös lángos 800 forint, és 950 forintba kerül. A 10 dkg sült hekk ára 400 forint és 500 forint között mozog a strandok büféiben, míg a hasábburgonyához legrosszabb esetben is 600 forintért juthatunk. A palacsinta a legdrágább helyeken 350 forint, bár az árfekvése függ attól, hogy nutellásat vagy lekvárosat kérünk.

A tavalyi árakhoz mérten az idei szezonban nem változtak sokat az árak, valószínűleg az emelést még azért nem tette meg sok büfé - olyat is lehet találni, ahol 450 forint a lángos - mert attól tartanak, hogy elesnek a vásárlóktól.