Egy hónap alatt 43%-kot drágult a magyarok egyik kedvenc forróitala: mi történt itt?

Igen változatos egyelőre Magyarországon a filteres teák árának a változása 2020-ban. Sok terméknél nem volt megfigyelhető markáns drágulás, megint más gyártók termékeinek az ára viszont rakétaként lőtt ki az égbe. Akkora drágulást összehozva, amekkorát eddig a 20 darabos filteres teák esetében csak 6-7 év alatt lehetett megfigyelni hazánkban. Sokan tehát biztos még mindig a forró italos bolti polcok között keresgélik az állukat az árcédulák miatt.

A KSH hónapról-hónapra kiadja több mint száz termék és szolgáltatás átlagárnak a változását, így is vizsgálva az inflációt mértékét az országban. Nem minden sokat fogyasztatott termék kerül azonban be a kosárba. Így kimaradhatnak olyanok is, mint a szinte mindenki által fogyasztott filteres tea. Igaz, nem volt ez mindig így, a KSH 2017-ig vezette a Ceylon tea, 20 db filterrel, doboz megnevezésű termék árváltozását, 3 éve azonban ez már nem történik meg.

Ahogy a grafikonon látszik, a 20 darabos Ceylon teák átlagára 2011-2015 között mindössze 10 forinttal emelkedett, 2015-2016 között már történt egy 20 forintos ugrás, 2017-re azonban már egy 40 forintos. Ha ezt megnézzük, akkor kiderül, hogy 2015-2017 között a filteres Ceylon tea átlagára

24 százalékkal emelkedett.

Innentől azonban, ahogy azt korábban írtuk, a KSH nem számol a teákkal, pedig most olyan történt, amire az elmúlt 20 évet vizsgálva nem igen volt példa a filteres teák esetében.

Őrült drágulás a boltokban

Azok a vásárlók, akik eddig stabil teavásárlók voltak, könnyen az álluk után kapkodhatnak manapság, nyár végétől ugyanis az üzletekben kapható, egyik legismertebb filteres teamárka, a Pickwick őrületes mértékben megdrágult. Az okok kiderítése céljából megkerestük a legnagyobb magyarországi boltokat, illetve a magyarországi forgalmazót is, mi történt az elmúlt hónapokban.

Először is arra voltunk kíváncsiak, hogy a koronavírus járvány kitörésekor milyen áron lehetett kapni az átlagos Pickwick 10-20 filteres teákat az Aldiban, Lidlben, Sparban, Tescóban, Auchanban. Kutatásaink során azt találtuk, hogy a cikkeket 339 - 399 forintért lehetett beszerezni idén.

Jól látszik tehát, hogy a dobozárak idei alja, alig több mint 30 forinttal volt csak drágább, mint a 20 darabos Ceylon filteres teák átlagára 2017-ben. 3 év leforgása alatt ez egyáltalán nem számít soknak, a 2010-es évek számait nézve, gyakorlatilag átlagos évenkénti emelkedésnek mondható. (Fontos! Itt átlagárakat hasonlítunk össze egy bizony termék árával, a lényeg csupán a szemléltetés.)

Az idei év február - augusztus közötti boltokban előforduló Pickwick áraknak az egyszerűség kedvéért vettük az átlagát, ami 369 forintra jött ki. A továbbiakban ezzel számolunk. Lesz is mivel, ugyanis a nyár végével egyik napról a másikra a termék ára kilőtt. Most 2 hónappal a békeidős ár után az átlagos, 10 vagy 20 filteres Pickwick teák a Lidl-ben és az Aldiban 489 forintba, míg a Tescóban, Achanban, Sparban 529 forintba kerülnek alapáron.

A magyar diszkontokban egy hónap alatt tehát 33 százalékot emelkedett a márka filteres teáinak az ára, a Tescóban, Auchanban és a Sparban pedig 43 százalékkal (az áltlunk számolt idei feburár-máciusi átlagárhoz képest).

A Pickwick teák ára tehát egyik hónapról a másikra nagyobb százalékkal emelkedett, mint Magyarországon a Ceylon 20 darabos filteres teák átlagára 2011-2017 között. Több mint egy hatéves átlagos drágulásnak megfelelő áremelkedés történt tehát egyik pillanatról a másikra. A brutális áremelkedésnek azonban megvannak az oka.

Vásárlóként érdeklődtünk a Pickwick élelmiszeripari vállalat Facebook oldalán, mégis mi okozta a kirobbanó áremelkedést?

Az áremelkedést egyrészt a járvány miatt bevezetett óvintézkedések többletköltsége, másrészt a forint romlása és természetesen egyes alapanyagok megnövekedett beszerzési ára okozta

- válaszolta vásárlói kérdésre a vállalat. A Pickwick azonban csak egy, a boltok által forgalmazott temérdek márka közül, éppen ezért kíváncsiak voltunk arra is, hogy a vásárlók tapasztalhatnak-e átfogó, az egész termékkategóriát érintő markáns drágulást az elkövetkezendőkben.

Nem lesz sétagalopp

Maczelka Márk a Spar kommunikáció vezetője lapunknak elmondta, hogy ők jelenleg 228 filteres tea cikkel dolgoznak, és bizony

idén a piacon tapasztalható élelmiszerinflációs hatás a tea kategóriára is hatással volt.

A szakember azt is elmondta a Pénzcentrum kérdésére, hogy mivel a tea is és a kávé is árutőzsdei cikk, így az ott történő áremelkedéseknek vélhetően lesz a fogyasztói árakra hatása. Akár gyártó, akár feldolgozó, akár viszonteladó valaki a piacon, tapasztalhat olyan gazdasági hatásokat, melyek enyhén vagy markánsan befolyásolják a működést (árfolyam változás, munkaerő költség változás, alapanyag árak változásai, stb.). Ezeknek pedig természetesen a kiskereskedelmi fogyasztói árakra is hatása lehet.

Tőzsér Judit, a Lidl vállalati kommunikációs cégvezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a diszkontokban összesen 14-féle teatermék található, fekete és zöld teák, valamint gyümölcs ízesítésű fekete teák. A termékek mindegyike papírfilteres csomagolású, melyek különböző méretű kiszerelésben kerülnek a polcokra. Az áruházlánc saját márkás tea-, és kávékínálatában azonban az elmúlt hónapokban nem volt tapasztalható áremelkedés.

Kérdéseinkkel megkerestük az Aldit is, ők 12 filteres, illetve egy instant teát árulnak. És ők is elmondták, hogy a teafű árát számos más termékhez hasonlón több tényező befolyásolja, alapvetően a világpiaci kereslet, az időjárás, a devizaárfolyamok változásai mind kihatással lehetnek a bekerülési, illetve a fogyasztói árakra. A diszkont kommunikációja ugyanakkor elmondta azt is, hogy a PIckwick teák ára 2015 óta változatlanul 399 forint volt náluk, egészen 2020 augusztusáig.

Összegzés

Ahogy tehát a számok mutatják, az átlagos 10 vagy 20 filteres Pickwick teák átlagára idén megközelítőleg 365 forint környékén alakult. Ehhez képest azonban, bolttípustól függően, egyik hónapról a másikra 33-43 százalékos áremelkedést lehetett tapasztalni a legnagyobb magyarországi boltokban.

A drágulás okai egyértelműen köthetőek a koronavírushoz, a gyenge forinthoz, valamint az alapanyagok jelentős drágulásához. A márka esetében bár a drágulás kiemelkedő, a piacon szereplő többi filteres tea esetében igen változatosa a kép. Kiskereskedelmi információk alapján, az általában nagyon olcsó, sajátmárkás filteres teák ára semmiképpen sem változott ekkora mértékben, márkás termékek esetében azonban már jobban lehetett tapasztalni a drágulást.

Címlapkép: Getty Images