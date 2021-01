Bukhatja milliárdjait az Eurojackpot új magyar nyertese: még nem dőlhet hátra

Egy szerencsés magyar nyertes vitte el a 2021 negyedik hetén az Eurojackpot főnyereményét, ami több mint bruttó 4 milliárd forintot jelent neki így a karantén idejére. Igen ám, de a nyertes még nem dőlhet hátra, simán elbukhatja újdonsült milliárdjait, mutatjuk is, hogyan.

Rendívül boldog szombatra ébredhetett annak az Eurojackpot szelvénynek a magyar tulajdonosa, aki a január 29-i este sorsolás utána megütötte a 4. heti főnyereményt a 16; 30; 33; 36; 43; 4, 8. számsorozattal. Nyereménye nem kevesebb mint bruttó 11 125 843,80 euró, ami mai árfolyam számolva

valamivel több mint 4 milliárd forint!

Január 30-ra virradóra tehát az ország új milliárdost köszönthet idehaza, igaz, még koránt sincs a zsebben a suska. Mutatjuk is, hogy miért!

Milliárdok nyomában

A nyertesnek először is telefonon kell felkeresnie a Szerencsejáték Zrt.-t, méghozzá a 06-20-933-0630-as telefonszámon, ahol a szervező és a győztes megbeszélik a nyeremény igénylésének és felvételének biztonságos módját. Fontos tudni, hogy a nyertesnek rendelkezni kell Magyarországon működő bankbankfiókban forint alapú bankszámlával, hiszen a pénzt kizárólag utalják - jegyzi az Eurojackpot részvételi szabályzata.

Ennél is fontosabb azonban, hogy a nagynyereményekre vonatkozó nyereményigény a sorsolás napjától számított 90 napon belül nyújtható be, és a nyeremény a nyereményigénylést követő 30 napon belül kerül átutalásra. Ez akkora nyereménynél két esetben sikerülhet:

a játékos az írásbeli nyereményigénylést a sorsolás napjától számított 90 naponbelül a SzZrt. által meghatározott helyen és módon az SzZrt-nek benyújtja, vagy

a játékos jelentkezik a kijelölt telefonszámon és a nyeremény igénylésének és felvételének biztonságos módja egyeztetésre kerül. Amennyiben az egyeztetés alapján a sorsolás napjától számított 90. napot követő 5 munkanapon belül nem kerül sor az írásbeli nyereményigénylés benyújtására az SzZrt. felé az SzZrt. által meghatározott helyen és módon, a nyereményt át nem vettnek kell tekinteni.

Így úszhat el a giganyeremény

Az tehát láthatjuk, hogy az Eurojackpot esetében a 90 vagy a 90+5 nap egyértelműen jogvesztő határidő, tehát aki ezek után jelentkezne a nyertes szelvényével, az egy fillért sem kapna. Hogy egészek pontosak legyünk:

nem kap pénzt, aki 90 napon belül nem nyújtja be írásbeli nyereményigénylést az SzZrt.-nek,

nem kap pénzt, aki bár egyeztetett a Szerencsejáték Zrt.-vel a nyereményéről, de a 90 napot követő 5 munkanapon belül nem kerített sort az írásbeli nyereményigénylés benyújtására,

DE az sem fog pénzt kapni, akinek a nyeremény igénylése megkezdődött ugyan, de a rendelkezésre álló időtartam, a sorsolás napját követő 90 nap lejárta után 30 nappal nem került kifizetésre a kifizetéshez szükséges adatok megadásának játékos általi elmulasztása miatt.

Volt már ilyen

Megdöbbentő, de 2018 nyarán az Ötöslottó akkori nyertese nem vette át a jackpotért járó 1 milliárd 688 millió forintos nyereményét - értesült a Szerencsejáték Zrt.-től 2019-ben a Pénzcentrum. Ezen felül akkor azt is megtudtuk, hogy a nyeremények fel nem vétele nem is annyira idegen a hazai szerencsevadászoktól, hetente ugyanis több ezer magyar játékos nem váltja be a nyertes szelvényét a különböző lottójátékokon.

