Nem vette fel milliárdos nyereményét a magyar lottónyertes: mindent elbukott

Megdöbbentő, de 2018 nyarán az Ötöslottó akkori nyertese nem vette át a jackpotért járó 1 milliárd 688 millió forintos nyereményét - értesült a Szerencsejáték Zrt.-től a Pénzcentrum. Ezen felül azt is megtudtuk, hogy a nyeremények fel nem vétele nem is annyira idegen a hazai szerencsevadászoktól, hetente ugyanis több ezer magyar játékos nem váltja be a nyertes szelvényét az Ötöslottón, Hatoslottón. Ki érti ezt...

A 48. héten is rekordnyeremények várják a magyar szerencsevadászokat az Ötöslottón és a Hatoslottón. Az Ötöslottó várható főnyereménye ugyanis 2,62 milliárd forint, míg a Hatosé 1,877 milliárd forint. És akkor a kisebb nyereményosztályokról még nem is beszéltünk. Igen ám, csakhogy az önmagában nem elég, hogy valakinek találata legyen a szelvényen, ugyanis, ha nem veszi át időben a nyereményét, akkor az egész mehet a levesbe.

És hát megdöbbentő, de tényleg vannak olyan nyertesek, akik egyszerűen nem váltják be a szerencsés szelvényeket. Köztük pedig egészen hajmeresztő játékosokat is találhatunk, és ehhez nem is kell olyan sokkal visszamennünk az időben.

Az Ötöslottó esetében 2018-ban egy rekord nyeremény került az át nem vett nyeremények közé, amelynek bruttó összege: 1,688 milliárd forint volt

- közölte a Pénzcentrum szerkesztőségével a Szerencsejáték Zrt. Tavaly tehát úgy vált valaki kvázi milliárdossá az országban, hogy akár a mai napig nem is tud róla vagy lehet hogy tud, csak valamilyen őrült nagy szerencsétlenség okán elveszítette a nyertes szelvényét. Pech. A Hatoslottó esetében egyébként utoljára 2015-ben volt olyan, hogy egy nagy összegű főnyereményért nem jelentkeztek, így 242,2 millió forint került az át nem vett nyeremények közé.

A társaság lapunknak eljutatott válaszaiból az is kiderült, hogy "az át nem vett nyeremények alapjában játékonként képződött összeget jellemzően különsorsolások formájában meghirdetett nyereményekre fordítja a Szerencsejáték Zrt., vagy az egyes játékok nyereményalapja kerül kiegészítésre. Tehát azok a pénznyeremények, amelyekért nem jelentkeznek a rendelkezésre álló határidőn belül a nyertesek, végül szintén a játékosokat gazdagíthatják."

Nooormális?

A fel nem vett giganyereményeken kívül kíváncsiak voltunk arra is, hogy átlagosan mekkora a fel nem vett nyemerényfelvételek aránya az Ötöslottó, illetve a Hatoslottó esetében:

Ahogy az a statisztikákból is látszik, a legkisebb nyerőosztályokban fordul elő gyakrabban, hogy a nyeremények nem kerülnek átvételre. Ezen felül a társaság azt is közölte a Pénzcentrummal, hogy az

Ötös- és Hatoslottó esetében a nyertes alapjátékok körülbelül 96 százaléka kerül kifizetésre a határidőn belül jelentkezett jogos nyertes részére (2018. 21. -2019. 34. hetek között), azaz csupán 4 százaléka kerül az át nem vett nyeremények alapjába.

Az persze látszik, hogy ez az arány nagyon kicsi, de azét még így is bőven mérhető azon pongyolán viselkedő játékosok aránya, akik komoly pénzeket hagynak hétről-hétre odaveszni. Ha például a statisztikákban szereplő, korábbi játékhetek átlagos kifizetési arányát vesszük alapul (96%), akkor az derül ki, hogy a múlt héten, azaz a 47. héten például 83 273 darab kéttalálatos volt az Ötöslottón, ezek egyenként 1 575 forintot fizettek. Azaz fizettek volna, hiszen ha ráhúzzuk a korábbi hetek statisztikáit erre a hétre, kiderül, hogy

nagyjából, akár 3 330 olyan nyertes szelvény is lehet az országban jelenleg, amit soha nem fognak beváltani a győztesek.

Ez értékben egyébként, ha a 47. héttel számolunk, 5 244 750 forintot jelent, amiről a magyar szerencsevadászok csak úgy lemondanak. Természetesen a fentebbi nyerőosztályokra is kiszámolhatjuk ugyanezt, ha maradunk a statisztikáknál 2 százaléknyian a 3 találatos szelvényüket sem váltják be, ez a 47. héten 57 embert jelentene, akik így összesen 1 198 425 forintot hagynának veszni.

Ugyanezeket a számokat persze a Hatoslottó sorsolásaira is alkalmazhatjuk. A 47. hetedik héten például a Hatoson összesen 48 105 három találatos alapjáték született, ami egyenként 1 490 forintot fizetett. Ha ebben az esetben is az átlagosnak mondható 4 százalékos bennragadási aránnyal számolunk, rögvest kiderül, hogy

potenciálisan 1 924 játékos a jövőben soha nem fogja felvenni a hármasáért járó nyereményét, amivel összesen 2 866 760 forintot hagyna a társaságnál.

Ha a négyesnél is eljátszunk ugyanezzel a számítással, akkor a 3 352 47. heti nyertesből potenciálisan 67 nem fogja felvenni a nyereményét 30 napon belül, amivel összesen 368 835 forintról mondanak le önként és dalolva.

Álnyertesek célkeresztben

A múlt heti magyar Eurojackpot nyertes kapcsán arra is kíváncsiak voltunk, mennyire gyakori, hogy álnyertesek próbálják felvenni a kapcsolatot a Szerencsejáték Zrt.-vel, illetve, hogy mi ilyen esetekben a hivatalos ügyment. Ezzel kapcsolatban a társaság azt közölte lapunkkal, hogy

Általánosságban elmondható, hogy nagy összegű főnyereményekkel párhuzamosan megnövekszik a Szerencsejáték Zrt.-hez beérkező olyan telefonhívások száma, akik nyertesként tüntetik fel magukat. A ritkán előforduló súlyosabb, visszaélésgyanús esetekben a nemzeti lottótársaság megteszi a szükséges büntetőjogi lépéseket.

