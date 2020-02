Befellegzett a cukormentes kólának? Nem csak a Light és a Zero vannak veszélyben

A Coca-Cola legfrissebb éves jelentése szerint, ha nem sikerül megfékezni a koronavírus járványt a világban, akkor problémákba ütközhet a cukormentes kóla gyártása. Rövidesen eltűnhet a polcokról a Light, a Zero és akár a cseresznyés kóla is!

Senki sem vitatja, hogy a koronavírus terjedésének nem csak egészségügyi, gazdasági következményei is lesznek. A kínai gazdaság visszaesése nagy hatással van a világpiacra, és a termelésre is. Néhány hét és már akár a magyar lakosság is megérezheti ennek gyakorlati hatásait.

Például a Coca-Cola üdítőitalok gyártásához szükséges kalóriamentes édesítőszereket Kínában készítik, azonban a koronavírus terjedése a termelési lánc akadozik. A kínai beszállítók csak késve tudják legyártani a Coca-Cola által rendelt édesítőszereket, ha egyáltalán sikerül. Így bekövethet, hogy az érintett üdítők gyártása teljesen leáll - írja a CNN.

A Coca-Cola idei éves jelentésében azt írta, dolgoznak az édesítőszer-hiány kezelésén, viszont hosszabb távon lehetséges, hogy nem fognak hozzájutni bizonyos összetevőkhöz megfelelő mennyiségben. Így nem csak a Light és a Zero kólától búcsúzhatnak el hamarosan a vásárló a koronavírus miatt, ha nem javul a helyzet: van néhány ízesített változat, ami cukros formában nem elérhető. Például a cseresznyés kóla.

Természetesen a világnak sokkal égetőbb problémákkal kell szembenéznie a koronavírus járvány miatt, mint a cukormentes kóla hiány, de ez az eset jól illusztrálja, hogy hamarosan a lakosság is érzékelni fogja, hogy a kínai helyzet nem izolált, hatással van az egész világra.