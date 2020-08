A legtöbben nem így mossák otthon a ruháikat: nem is sejtik, mekkorát hibáznak

Komoly összegeket költ ruházkodásra egy magyar háztartás: 2018-ban összesen több mint 613 milliárd forintot fizettek ki erre a családok - leosztva kb. 153 ezer forintot. Ezen a kiadáson lehet fogni azzal, hogy jobban vigyázol a ruhákra. Mutatunk pár tippet, amelyek segítségével tovább maradnak hordhatóak kedvenc ruhadarabjaid!

Rengeteget költenek a magyarok ruházkodásra: a Statista adatai szerint 2018-ban 1 milliárd 759 millió eurót (több mint 613 milliárd forintot) költöttek el a magyarok ruházati cikkekre. Ha azt vesszük, hogy itthon 4 millió háztartás van, leosztva kijön, hogy egy magyar háztartásra valamivel kevesebb, mint 440 euró (153 ezer forint) jutott.

Persze, ez egy nagy átlag, vannak olyan családok, akik ennél sokkal többet fordítanak öltözködésre, és vannak, akik a töredékét. Mindenesetre globális probléma, hogy a ruhák elhasználódnak, előbb-utóbb rongyként végzik. Aki nem vigyáz, az elég hamar búcsút mondhat a ruháinak, mehet újakat venni - pedig biztos lenne helye máshol is a pénznek.

Alább mutatunk pár trükköt, amelyek segítségével tovább bírják majd a kedvenc ruhadarabjaid!

Ne moss, ha nem muszáj!

Alapvetés, hogy minél több kört mennek a ruhák a mosógépben, annál hamarabb használódnak el. Ám bizonyos ruhadarabokat többször is viselhetsz, mielőtt kimosod őket: ilyenek a pulcsik, a nadrágok. Ha bekerülnek a mosógépbe, előtte érdemes kifordítani őket - ahogy a többit is -, ezzel is megőrizhetjük az állagukat. Emellett érdemes kigombolni a gombokat, mielőtt elindítod a mosást. Ugyanis, ha például az ingeket, pólókat begombolva mosod, megvan rá az esély, hogy a gombok igen hamar leszakadnak, meglazulnak.

Amennyiben tisztítóba viszed a ruháidat, miután elhozod, azonnal csomagold ki őket abból, amiben kiadták neked. Bár evidensnek tűnhet, hogy a csomagolásban nem lesznek koszosak a frissen tisztított ruhák, de közben a zacskók megkötik a kemikáliákat, amiket a tisztítóban használnak, és hosszabb távon nem jók a ruháknak. A megoldás egyszerű: miután elhoztad a tisztítóból a ruhákat, azonnal csomagold ki őket, miután pedig hazaértél, teregesd ki őket. Pár óra múlva már teheted is el őket a szekrényre, annyi idő alatt elpárolognak a káros anyagok.

A farmert tedd a fagyasztóba!

Badarságnak hangzik, de működik: úgy is megkímélheted a farmereket, ha mosás helyett lefagyasztod őket. Hiszen a fagyás is elpusztítja a baktériumokat és a szagokat, ahogy a mosógép is, csak éppen nem kopik el olyan gyorsan a gatya, hosszabb ideig kitart a szövet.

Rázd ki a farmert, tedd bele egy műanyag zacskóba, és mehet is a fagyasztóba! Reggelre tökéletes lesz a nadrág, csak mielőtt felhúzod, egy kicsit hagyd kint melegedni. Persze, ha már nagyon koszos, akkor mosd ki, de ha nem vészes, akkor a fagyasztás is beválhat.

Címlapkép: Getty Images